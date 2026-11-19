La depreciación de la moneda brasileña agrega aún más presión al turismo interno, ya golpeado por los bajos niveles de consumo. Asimismo, el bajo tipo de cambio real y el menor crecimiento esperado para Brasil también puede impactar en el comercio exterior.

Los movimientos en la economía de Brasil , particularmente desde que Lula da Silva se impuso en el balotaje y obtuvo la reelección, encienden una serie de alarmas para la Argentina de cara a los próximos meses. Por un lado, la devaluación del real está generando un fuerte abaratamiento relativo del país vecino, lo cual puede impactar de manera negativa en el turismo y en las economías regionales . A eso se le suma un recorte en las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) brasileño, que también pone en riesgo buena parte de nuestras ventas externas .

El real brasileño comenzó a depreciarse fuertemente desde el 26 de octubre, el día después de la sorpresiva victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro. A nivel doméstico, la pérdida de valor de la moneda tiene un vínculo con las dudas del mercado respecto del rumbo fiscal que tomará el líder del Partido de los Trabajadores en su nuevo mandato. Pero a esto se le suma el adverso panorama internacional , con problemas inflacionarios que se extienden a lo largo y ancho del mundo y un mercado que descuenta una suba de tasas de la Fed de EEUU en diciembre. Esto genera una mayor aversión al riesgo y una preferencia de los inversores por activos seguros, en detrimento de los mercados emergentes.

En este marco, el tipo de cambio real bilateral (TCRB) entre Argentina y Brasil tocó este miércoles un nuevo mínimo desde el 13 de abril de 2025 , jornada previa al inicio del esquema cambiario de bandas a nivel local y a la eliminación del cepo para personas humanas, bajo el amparo de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los hechos, esto significa que los bienes y servicios de nuestro principal socio comercial se vuelven más baratos en comparación con los bienes y servicios domésticos.

Un relevamiento de la consultora Analytica mostró que hay que remontarse a fines de la convertibilidad para ver un Brasil más barato que hoy para los turistas. Si bien la serie de TCRB del Banco Central (BCRA) también exhibe valores más bajos en 2015, 2023 y el verano de 2024/2025, Analytica recordó que, debido a la vigencia del cepo, durante estos períodos los dólares necesarios para viajar no se adquirían al tipo de cambio oficial, sino al paralelo (en este caso, la consultora utiliza al MEP como referencia).

"Para el turista, Brasil ya está un 11,4% más barato que en enero-febrero de 2025 y un 17% más barato que en enero-febrero de este año ", graficó durante esta jornada el economista de la entidad, Federico Kisza .

El impacto de la devaluación del real en las economías regionales

En paralelo, un informe de la Fundación Mediterránea remarcó que la devaluación del real pone en riesgo las exportaciones de las economías regionales, teniendo en cuenta que el 35% de estas ventas tiene como destino Brasil, un porcentaje que viene creciendo en los últimos años. Según el trabajo, escrito por Jorge Day, responsable de la sección Regional, solo en las exportaciones industriales el peso del país limítrofe es superior, como consecuencia del intercambio bilateral en la industria automotriz y el rol del MERCOSUR.

Day destacó siete productos regionales en los cuales más del 35% de los envíos se dirigen a la principal economía de la región. Ellos son: aceitunas (75%), papas industrializadas (69%), ajo (63%), manzana (54%), ciruela seca (51%), pasas de uva (49%) y pera (41%).

El economista mendocino expresó que "un real más débil encarecería los productos argentinos para los compradores brasileños". A la vez, agregó que si el Gobierno brasileño aplica un ajuste fiscal y mantiene tasas de interés elevadas, podría reducir aún más la demanda de los productos locales.

Relacionado con esto último, vale resaltar que hace apenas unos días el Banco Central de Brasil informó que el mercado recortó su proyección de crecimiento económico para 2027 al 1%, cuando antes de la reelección de Lula esperaba un 1,3% y a inicios de año pronosticaba un 1,7%. "La evidencia sugiere que, en promedio, el efecto del crecimiento de Brasil sobre nuestras exportaciones es más fuerte que el del tipo de cambio", aclaró al respecto Kisza.

Brasil más barato y con desaceleración en su crecimiento: un combo letal para el turismo y las exportaciones

Andrés Asiain, director del CESO, fue taxativo al asegurar que la devaluación del real "es una mala noticia", tanto para el turismo como para el aparato productivo, en el marco de un esquema económico local que utiliza el dólar como ancla para combatir la inflación. Sobre el efecto en la balanza turística, desde el CESO prevén un leve deterioro del déficit bilateral en el verano de 2027, respecto del de 2026, desde los u$s3.100 millones hasta los u$s3.200/u$s3.300 millones.

Para Asiain, los menores ingresos de la población argentina restan capacidad para afrontar vacaciones demasiado costosas, lo cual amortigua, aunque por malos motivos, el efecto de un Brasil más barato. "En el turismo local va a pegar de manera doble: por aquellos que van a preferir irse al exterior debido a los precios más bajos y por una economía que viene con bajos niveles de consumo".

Por su parte, ante la consulta de Ámbito, el economista de Empiria, Bautista Santamarina, sostuvo que, por un lado, la depreciación de la moneda brasileña "complica la productividad de muchos sectores menos productivos de la economía, en particular los más golpeados (industria, construcción)". En cuanto al impacto del menor crecimiento esperado para Brasil, también advierte consecuencias negativas en materia de comercio exterior, "dado que es nuestro principal destino de exportaciones". Sin embargo, acotó que "lo que atenúa esto es que Argentina en los últimos años diversificó bastante sus destinos de exportación" (crecimiento de EEUU y países del sudeste asiático, sobre todo).

En este contexto, Jorge Day sostuvo que la prioridad de los sectores más expuestos al intercambio con Brasil debería ser "mejorar la competitividad y diversificar los destinos de exportación", lo cual no resultará sencillo dados los costos argentinos en dólares (incluyendo los de logística) y la necesidad de incrementar la productividad en varios sectores. "Brasil seguirá siendo un mercado natural por cercanía, y contar con otros compradores reduciría el impacto de un enfriamiento de su demanda", concluyó.