YPF apuesta por Vaca Muerta en Mendoza: perforará un nuevo pozo no convencional









El bloque CN VII A integra la plataforma actual de exploración no convencional de YPF en Mendoza, donde la compañía ya realizó trabajos previos con resultados alentadores.

Con este nuevo paso de YPF, Mendoza busca consolidarse como un actor relevante dentro de Vaca Muerta, atrayendo inversiones y fortaleciendo su desarrollo energético a largo plazo.

Mendoza suma un nuevo hito en su estrategia energética. YPF confirmó que en los próximos meses iniciará una perforación adicional en el bloque CN VII A, ubicado en la cuenca neuquina mendocina, para avanzar en la exploración de Vaca Muerta del lado provincial. La decisión se da en un contexto clave: la compañía está reorganizando su cartera de activos y enfocándose en proyectos de mayor competitividad a nivel nacional.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de esta señal. “Esta perforación es una señal enorme de confianza en el potencial de Vaca Muerta en Mendoza. YPF está ajustando su portafolio en todo el país, desprendiéndose de activos que no considera prioritarios. Que decida no solo permanecer en nuestras áreas con Vaca Muerta, sino invertir por encima del compromiso asumido, demuestra la solidez del modelo provincial y el atractivo de nuestro recurso”, afirmó.

La perforación adicional se ejecutará por fuera del compromiso mínimo original, lo que refuerza la lectura de que la compañía ve valor estratégico en esta frontera exploratoria.

En la misma línea, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, subrayó: “Este pozo adicional confirma no solo el interés técnico en la ventana mendocina de Vaca Muerta, sino también la fortaleza del marco regulatorio provincial, que brinda previsibilidad y condiciones adecuadas para sostener decisiones de inversión de largo plazo”.

Un movimiento estratégico de YPF En medio de su nueva estrategia corporativa, YPF está priorizando proyectos de mayor escala y competitividad. Bajo este esquema, la decisión de perforar un nuevo pozo en CN VII A -y de hacerlo en Mendoza- constituye una validación tanto del potencial geológico como del modelo institucional de la provincia.

El bloque CN VII A integra la plataforma actual de exploración no convencional de YPF en el territorio, donde la compañía ya realizó trabajos previos con resultados alentadores. Con la nueva perforación se busca: Profundizar la caracterización del reservorio Vaca Muerta en Mendoza.

Ampliar el horizonte exploratorio de la formación.

Obtener información clave para futuros desarrollos.

Consolidar la presencia de YPF en la frontera exploratoria provincial.

Generar actividad económica, servicios y empleo asociado. Desde Mendoza remarcaron que se continúa impulsando una política energética basada en reglas claras, seguridad jurídica y un esquema de promoción que permite dinamizar la actividad tanto convencional como no convencional. La provincia sostiene que esta estrategia está dando resultados. “Mendoza tiene un recurso competitivo, infraestructura disponible, seguridad jurídica y un modelo probado. Este tipo de decisiones de YPF confirman que estamos en el camino correcto”, afirmó Latorre.