El Gobierno subasta una Ferrari F430 incautada al narcotráfico: cuánto vale y cómo participar del remate

La unidad, prácticamente de colección, registra solo 16.855 kilómetros. El remate será organizado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La Ferrari F430 será subastada por el Gobierno

El Gobierno pondrá a la venta una Ferrari F430 modelo 2006 que quedó bajo control judicial tras un expediente por narcotráfico y lavado de activos.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estableció un precio base de u$s182.277, cifra que supera los $267 millones al tipo de cambio oficial. La unidad, prácticamente de colección, registra solo 16.855 kilómetros.

ferrari gobierno La F430 es uno de los modelos más emblemáticos de la década de 2000. La F430 es uno de los modelos más emblemáticos de la década de 2000. Fabricada entre 2004 y 2009 como reemplazo del 360 Modena, incorporó soluciones técnicas influenciadas por la Fórmula 1 y una estética firmada por Pininfarina.

Su configuración con motor central y una distribución de peso equilibrada (43/57) le dio fama de ser uno de los Ferrari más precisos para conducir.

Las increíbles prestaciones de la Ferrari que subasta el Gobierno En el centro del diseño se encuentra el V8 atmosférico de 4.3 litros, capaz de entregar 490 CV y 465 Nm. Con esas cifras, alcanza más de 315 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4 segundos. Entre sus mayores avances se destacan el E-Diff, el primer diferencial electrónico utilizado en un modelo de calle de la marca, y el manettino, el selector del volante que ajusta suspensiones, respuesta del motor y control de tracción según el modo de manejo elegido.

La transmisión secuencial F1 y el trabajo aerodinámico —desde las tomas frontales hasta el difusor trasero— completan un conjunto pensado para ofrecer sensaciones de manejo puras. ferrari gobierno 2 La transmisión secuencial F1 y el trabajo aerodinámico —desde las tomas frontales hasta el difusor trasero— completan un conjunto pensado para ofrecer sensaciones de manejo puras. La subasta, organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), será online el 3 de febrero de 2026 a las 14 horas, bajo el código 392-0108-SPU25. Los interesados pueden inscribirse hasta el 27 de enero y tendrán la posibilidad de inspeccionar el vehículo en días y horarios preestablecidos. El incremento mínimo por oferta será de u$s5.000.