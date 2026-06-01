Crisis del transporte: suspendieron los colectivos nocturnos en una capital provincial

Es por falta de fondos. La empresa prestataria acusa deudas por parte del gobierno local. Las unidades no circulan entre 23:30 y las 5:30 de la mañana.

Lejos de amainar, se profundiza la crisis del transporte en las provincias. La ciudad de Salta comenzó esta semana con una mala noticia para los usuarios, ya que las empresas del sector suspendieron los servicios nocturnos aduciendo falta de fondos.

La parálisis de las unidades se produce entre las 23:30 y las 5:30 de la mañana y comenzó a sentirse en la capital salteña. La firma Saeta confirmó la noticia, en medio de la tensión con las empresas prestatarias y de una advertencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplimientos salariales.

La situación tiene impacto directo en la vida diaria de la ciudad. El Ministerio de Educación y Cultura de Salta dispuso cambios en las escuelas nocturnas. Desde este lunes 1 de junio, todas las actividades educativas presenciales deberán finalizar antes de las 21 horas.

En cuanto a los colectivos, se establecieron modificaciones en los horarios de circulación por el centro de la ciudad.

Los colectivos del área metropolitana de Salta no funcionan entre las 23:30 y las 5:30.

Las líneas interurbanas pasarán por el centro únicamente hasta las 22 horas, mientras que las líneas urbanas lo harán hasta las 22.30 horas. En tanto, entre las 23.30 y las 5.30 no habrá servicio de colectivos en el área metropolitana.

SAETA atribuyó la medida a una situación financiera crítica y a deudas con las empresas prestatarias del sistema

En espejo, la crisis golpea también a los choferes. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta se declaró en estado de alerta y movilización desde el próximo lunes ante la ausencia de confirmación de pago de la segunda cuota acordada con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), cuyo vencimiento opera el 31 de mayo.

En un comunicado firmado por el secretario general Pedro Cruz, la organización indicó que la falta de certezas sobre el cumplimiento del acuerdo constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos. "Esta situación demuestra una preocupante falta de respuesta frente a las necesidades y preocupaciones diarias de los trabajadores y trabajadoras del transporte", señalaron desde el gremio.

La crisis del transporte en las provincias

Como contó Ámbito, las provincias norteñas son algunas de las más afectadas por la situación del transporte del pasajeros.

Semas atrás, los concejales de Santiago del Estero y de la ciudad de La Banda consensuaron un aumento del 22% para el boleto urbano, que pasará de $1.140 a $1.390.

La última actualización había sido en diciembre de 2025. Los ediles reconocieron que la situación es crítica por el incremento de costos, la caída del corte de boleto y el incumplimiento del Gobierno en girar fondos de compensación del transporte.

A la par, en Resistencia, Chaco, la empresa ERSA suspendió sin goce de haberes a 40 choferes del transporte urbano durante todo mayo. La medida fue comunicada el 1º de mayo.

ersa Las empresas ERSA y Transporte San Lorenzo, de Corrientes, suspendieron sin goce de haberes a 23 choferes de colectivos por 30 días.

La firma argumentó que el descenso de más del 20% interanual en la cantidad de pasajeros transportados durante el primer trimestre del año, sumado al incremento del precio del gasoil y a la operación con apenas el 50% de la flota prevista, provocó un déficit operativo que impide cubrir los costos básicos de funcionamiento.

Este lunes, en tanto, el Gobierno nacional avanzó con una reforma en el sistema de distribución de subsidios al transporte automotor de pasajeros y estableció que las compensaciones tarifarias que reciben las empresas de colectivos comenzarán a contemplar indicadores vinculados a la calidad y eficiencia de los servicios prestados.

La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 31/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, que aprobó una nueva metodología para la construcción de tarifas teóricas de referencia y un nuevo procedimiento para calcular la distribución de las compensaciones tarifarias destinadas a las líneas de jurisdicción nacional.