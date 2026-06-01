Los ADRs energéticos trepan hasta casi 6% y el riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos

Los bonos en dólares abrían al alza en Wall Street mientras que el riesgo país se mantenía por debajo de los 500 puntos básicos. En esta jornada, las noticias referentes de la guerra en Medio Oriente no traccionaban al alza los activos pero estos movimientos eran compensados por las novedades del sector tecnológico.

El S&P Merval avanza 2,8% a 3.254.975,160 puntos básicos y entre las acciones líderes que más suben se encuentran: YPF (+5,7%), Pampa Energía (+3,7%), y Transportadora de Gas del Sur (+3,4%). En cuanto a los ADRs , también hay fuertes avances del sector energéticos con YPF (+5,6%), Pampa Energía (+4,1%), y Transportadora de Gas del Sur (+3,8%).

En cuanto a la deuda soberana la que registra mayoría de bajas, aunque al comienzo de la jornada la renta fija argentina subía en Wall Street. En ese marco el riesgo país se ubica en 491 puntos.

En el plano local, el BCRA registró en abril un superávit cambiario de u$s1.333 millones , impulsado por un saldo positivo en el comercio de bienes de u$s2.946 millones. Fue el primer resultado favorable desde septiembre de 2025.

En el plano internacional, Irán y EEUU afirmaron haber llevado a cabo ataques contra objetivos militares, y cada uno acusó al otro de actuar de manera agresiva mientras la llegada a un acuerdo sigue demorándose. El ejército estadounidense afirmó que durante el fin de semana atacó defensas aéreas iraníes y una estación de control terrestre; y la Guardia Revolucionaria Islámica señaló que había atacado una base aérea en respuesta.

Lo que motivaba al alza la suba de los mercados eran las novedades del sector tecnológico. Nvidia anunció su nuevo chip RTX Spark como un 'superchip' del cuál aseguraron potenciará portátiles y PC de consumo con un gran rendimiento gráfico y de inteligencia artificial rápida para impulsar la adopción de los agentes. Además, Microsoft se alía con Nvidia para lanzar el Surface Laptop Ultra con el procesador RTX Spark.