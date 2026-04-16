El dólar oficial se aleja del techo de la banda y el FMI reafirmó el apretón monetario

El tipo de cambio mayorista volvió a retroceder y amplió la distancia con el límite superior del esquema de bandas. El Banco Central aprovecha la mayor oferta para sumar reservas, mientras el acuerdo técnico con el FMI ratificó el sesgo monetario contractivo y metas de acumulación de divisas.

El dólar oficial volvió a retroceder y profundizó la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, en un contexto de mayor oferta de divisas y compras sostenidas por parte del Banco Central de la República Argentina. La dinámica le permite a la autoridad monetaria reforzar reservas sin poner presión sobre el tipo de cambio.

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró con una baja de $5 y se ubicó en $1.359 para la venta, luego del repunte observado en la rueda previa. Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda —hoy en $1.679,05— se amplió al 23,6%, otorgando margen al Central para intervenir con compras de divisas sin tensar los límites del sistema. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s503 millones, reflejando una oferta sostenida en la plaza cambiaria.

En los contratos de dólar futuro predominó el sesgo bajista, con retrocesos de hasta 0,7%. El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará en torno a $1.371 hacia fines de abril. El monto negociado en ese segmento alcanzó los u$s1.183 millones.

En el mercado minorista, el Banco Nación cerró el dólar a $1.385 para la venta, mientras que el promedio relevado por el BCRA entre entidades financieras se ubicó en $1.388,7. De esta forma, el dólar tarjeta quedó en $1.800,5.

Entre los financieros, el contado con liquidación operó en $1.452, mientras que el MEP se ubicó en $1.398,53. El dólar blue, en tanto, cerró estable en $1.410.

Reservas y respaldo del FMI

En paralelo, el Banco Central continuó con la acumulación de reservas. En la última rueda compró otros u$s128 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con lo que el saldo positivo acumulado en 2026 asciende a u$s5.846 millones.

Las reservas brutas internacionales, sin embargo, retrocedieron u$s246 millones y finalizaron en u$s45.627 millones, afectadas por movimientos de cotización y pagos de deuda a organismos internacionales por unos u$s280 millones.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo a nivel técnico con la Argentina por la segunda revisión del programa bajo la Facilidad Extendida (EFF), lo que habilitará en las próximas semanas un desembolso cercano a u$s1.000 millones.

fondo-monetario-fmi.jpg El FMI habilitará un desembolso por u$s1.000 millones Noticias Argentinas

Qué pidió el FMI sobre dólar y reservas

Entre los puntos más relevantes del nuevo paquete de políticas, el FMI ratificó que la política monetaria deberá mantenerse “suficientemente estricta” para sostener el proceso de desinflación.

El organismo también respaldó la continuidad del esquema de bandas cambiarias móviles y una mayor transparencia mediante la publicación de informes trimestrales que evalúen el cumplimiento de los objetivos monetarios.

En materia cambiaria, se ratificó la meta oficial de comprar al menos u$s10.000 millones durante 2026 en el mercado cambiario, en línea con el plan original del Gobierno para remonetizar la economía vía acumulación de reservas. Además, el acuerdo contempla una recomposición mínima de u$s8.000 millones en reservas netas.

Cómo siguen las bandas cambiarias

Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, las bandas cambiarias volverán a ajustarse al alza. Para la primera rueda cambiaria de mayo, el techo pasará a $1.710,59 y el piso a $815,07. En tanto, para la última jornada hábil del mes, el límite superior se ubicará en $1.757,34 y el inferior en $792,65.

Con este esquema, el mercado seguirá de cerca la capacidad oficial para sostener la calma cambiaria, acelerar la acumulación de reservas y mantener ancladas las expectativas en un escenario todavía exigente para el frente monetario.