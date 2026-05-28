El dólar se estabilizó arriba de los $1.400 mientras el BCRA ya cumplió más del 90% de su objetivo de compras

El tipo de cambio mayorista cerró en máximos de un mes pese a una fuerte desaceleración del volumen operado. El Banco Central acumuló otras compras de divisas y ya supera los u$s9.200 millones en 2026, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

El dólar oficial mayorista se mantuvo el miércoles en niveles máximos de un mes, en una jornada de menor volumen operado pero con equilibrio entre oferta y demanda en el mercado cambiario.

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La cotización avanzó apenas $1,50 o 0,1% y cerró a $1.412,50, el valor más alto desde el 27 de abril. El movimiento se produjo pese a una fuerte caída en el volumen negociado en el segmento contado, que retrocedió 37,5% respecto del martes y se ubicó en u$s427,9 millones. Con este movimiento, el dólar oficial acumula una suba de 1,5% durante mayo , aunque todavía mantiene una caída cercana al 3% en lo que va de 2026.

La dinámica del tipo de cambio continúa contrastando con la inflación acumulada del año, que ronda el 14%, profundizando así la apreciación real del peso y reavivando el debate sobre atraso cambiario dentro del mercado.

“El tipo de cambio mayorista subió 9,50 pesos en los dos primeros días de esta semana, por encima del ritmo observado la semana anterior”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. En paralelo, el Banco Central mantuvo el techo de las bandas cambiarias en $1.753,55, dejando al dólar oficial todavía más de 24% por debajo de ese límite.

El dólar minorista permaneció estable en $1.430 en el Banco Nación, mientras que el blue se sostuvo en $1.440, su valor más alto desde febrero.

bcra.png El BCRA acentuó el ritmo de comrpas aprovechando la estacionalidad

El BCRA acelera compras y ya superó los u$s9.200 millones en 2026

El otro gran foco del mercado continúa siendo la acumulación de reservas y el ritmo de compras del Banco Central. La autoridad monetaria sumó el miércoles otros u$s132 millones y extendió a 95 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario. Desde enero, el BCRA ya compró u$s9.234 millones, lo que representa más del 90% de la meta anual prevista para 2026.

Solo en mayo acumula adquisiciones por u$s2.079 millones, impulsadas principalmente por una mayor liquidación del agro y un mejor clima financiero local. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el ritmo de compras se aceleró significativamente durante las últimas semanas.

“La media móvil de cinco días pasó de u$s66 millones diarios durante la primera semana de mayo a u$s182 millones diarios recientemente, en paralelo a una mayor liquidación del agro”, señalaron desde la sociedad de bolsa.

En el mercado creen que la cosecha gruesa todavía no volcó su flujo principal de dólares, por lo que esperan que las compras oficiales continúen acelerándose durante junio. A esto se suma un renovado dinamismo en el mercado de deuda corporativa.

De acuerdo con la consultora Invecq, las emisiones de obligaciones negociables ya superan los u$s1.600 millones en mayo, más que durante todo abril, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales.

El Gobierno apuesta a que tanto la liquidación agrícola como las colocaciones de deuda privada y provincial ayuden a seguir fortaleciendo reservas y sostener la estabilidad cambiaria durante el segundo semestre.