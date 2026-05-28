Javier Milei expone ante empresarios en el Latam Economic Forum + Agregar ámbito en









El Presidente continuará en los próximos días con reuniones junto a empresarios y representantes del sector privado. El viernes recibirá al británico Maurice Ostro y a la Cámara de Especialidades Medicinales, mientras que el martes volverá a disertar ante el IAEF.

Javier Milei expone este jueves en el Latam Forum. Reuters

El presidente Javier Milei participará este jueves del Latam Economic Forum, donde se espera que vuelva a exponer sobre economía ante empresarios y referentes del sector privado, en una nueva intervención pública centrada en la marcha del plan económico del Gobierno.

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El evento, organizado por Research for Traders y la Fundación de Acción Social de Jabad, se realizará en el Goldencenter de Parque Norte. El mandatario tendrá a su cargo el cierre del cónclave, previsto entre las 12.15 y las 13.00.

El ministro de Economía, Luis Caputo, será el primer orador político del foro, en una exposición enfocada en la marcha del programa económico oficial.

El cronograma también incluye paneles del presidente de BYMA, Claudio Zuchovicki, junto al politólogo Fabián Calle, además de las exposiciones del titular y CEO de YPF, Horacio Marín, y del presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. El encuentro reunirá a empresarios, financistas y referentes del denominado “círculo rojo”, en un contexto atravesado por la desaceleración inflacionaria, la caída del consumo y las expectativas del mercado sobre el rumbo económico del Gobierno.

Javier Milei se pone al frente de la defensa de su modelo económico La presencia del mandatario en el evento se enmarca en una estrategia que la Casa Rosada viene profundizando en los últimos días. En ese marco, el propio Milei encara la defensa del modelo económico, utilizando diversos escenarios como plataforma para mostrar resultados de gestión, buscar respaldo del mercado y ratificar el rumbo.

JAVIER MILEI UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES Javier Milei brindó una clase en la Universidad de San Andrés. Presidencia En días anteriores, el Presidente sostuvo que “el ajuste no genera caída de la actividad” y aseguró que “la inflación tiene fecha de defunción”, en referencia al programa económico impulsado por el ministro Luis Caputo. También afirmó que su gobierno llevó adelante “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. El Latam Economic Forum reúne cada año a empresarios, economistas y funcionarios para debatir sobre el escenario económico regional y las perspectivas de inversión. La participación de Milei se da además en momentos en que el oficialismo busca reforzar la centralidad de la agenda económica, en medio de tensiones políticas y negociaciones parlamentarias abiertas Cómo sigue la agenda de Javier Milei Tras su exposición en el Latam Economic Forum, Javier Milei continuará con una agenda marcada por encuentros vinculados al mundo empresarial. Según pudo saber este medio, el viernes a las 10 mantendrá una reunión con el empresario británico Maurice Ostro, mientras que dos horas más tarde encabezará un encuentro con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales. La actividad oficial seguirá el martes, cuando el mandatario vuelva a disertar ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), otro de los espacios donde el Gobierno busca reforzar el vínculo con sectores económicos y del mercado. En la Casa Rosada entienden que, además de la disputa política cotidiana, Milei necesita sostener presencia frente a empresarios e inversores para apuntalar expectativas sobre el rumbo económico.