Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 28 de mayo

El dólar oficial mayorista cerró al alza, mientras que el MEP y el CCL cayeron y el blue pisó el freno. En tanto, los ADRs escalan hasta 10% y el S&P Merval avanzó 5%. Los bonos subieron y el riesgo país bajó a 500 puntos básicos.
La reforma tributaria que pide el FMI: más trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y suba fuerte del Monotributo
Por Carlos Lamiral
El concepto de reforma tributaria que propone el organismo es eliminar el "gasto tributario", es decir, sacar todas las excepciones al pago de impuestos o regímenes que favorecen a algunos sectores con menores alícuotas.