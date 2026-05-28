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28 de mayo 2026 - 08:15

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 28 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista cerró al alza, mientras que el MEP y el CCL cayeron y el blue pisó el freno. En tanto, los ADRs escalan hasta 10% y el S&P Merval avanzó 5%. Los bonos subieron y el riesgo país bajó a 500 puntos básicos.

Este jueves, el INDEC publica el informe de la industria de maquinaria agrícola del primer trimestre. En el plano internacional, se esperan las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU, se dará a conocer la segunda lectura del PBI del primer trimestre y Dell Technologies presenta su balance corporativo.

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La reforma tributaria que pide el FMI: más trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y suba fuerte del Monotributo

Por Carlos Lamiral

El concepto de reforma tributaria que propone el organismo es eliminar el "gasto tributario", es decir, sacar todas las excepciones al pago de impuestos o regímenes que favorecen a algunos sectores con menores alícuotas.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 28 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.429,90 para la venta.

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