Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 28 de mayo

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 28 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.429,90 para la venta.

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