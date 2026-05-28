Pedro Almodóvar regresa con "Amarga Navidad", su nueva película donde se permite la autocrítica

"Amarga Navidad", la nueva película de Almodóvar con Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lennie y Aitana Sánchez-Gijón.

Pedro Almodóvar vuelve a los cines con “Amarga Navidad”, pero esto también significa que regresan las mujeres, el color rojo, el duelo y la voz de Chavela Vargas. La fórmula almodovariana se repite sin miedo de generar cansancio: el director español busca discutir con él mismo, en momentos donde son pocos los que se atreven a la autocrítica.

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Todo comienza con una mujer que se encierra en la oscuridad para calmar sus intensas migrañas. Su nombre es Elsa (Bárbara Lennie), pero a los segundos el espectador comprende que ella es tan solo un personaje de la película que escribe Leonardo Sbaraglia. El argentino vuelve a trabajar con Almodóvar para interpretarlo a él mismo. Bueno, este director se llama Raúl, pero parece ser la única diferencia. ¿Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia?

Este no es el primer encuentro con la historia: el español había publicado su libro “El Último Sueño” en 2023, una colección de cuentos; uno de estos era "Amarga Navidad", que exploraba los dolores de Elsa. Como sucede en la película que escribe Raúl, la mujer está acompañada por su novio Beau (Patrick Criado), quien intenta aliviarle el dolor, pero no lo consigue: la cabeza le pesa y le aturde, ¿acaso es el duelo tratando de hacerse escuchar? No solamente se acerca Navidad, sino también el aniversario de la muerte de su madre.

“Nadie se hace cargo de lo que me pasa”, le dice Elsa a una médica. Y parece que tampoco Raúl se hace responsable del guion que escribe. Esta metaficción -narrativa autorreferencial- expone lo que implica ser esclavo de sus palabras. El costo es alto, pero el personaje de Sbaraglia no es el único que paga el precio. Se apropia de las lágrimas de quienes lo rodean. ¿Es válido? Lo llama “inspiración”, pero ellos no lo sienten de igual manera. Los vínculos se tensan, la historia espera y este director se escuda en su vocación. Como repite, cada vez que puede, el escritor francés Emmanuel Carrère: "Cuando un escritor nace en una familia, esa familia está acabada".

Amarga Navidad (1) "Amarga Navidad", una metaficción donde Almodóvar se permite la autocritica. “En ese momento no estás pensando en los demás, estás pensando en ti. Es un momento de egoísmo absoluto”, dijo Almodóvar en una entrevista, quien propone explorar los límites morales del artista. Tampoco tiene intención de distanciarse de ese rol. Sí, se ríe de él mismo, se expone y vulnerabiliza, pero "Amarga Navidad" también es su nueva creación que pasea con orgullo.

Un Almodóvar más complejo y maduro El tiempo pasa y la historia de Raúl comienza a cobrar forma. Decide que el personaje de Elsa calme sus migrañas en una isla de Lanzarote, donde llevará a su amiga y el hijo de ésta, quienes escapan de una decepción producida por el padre de la familia. Almodóvar propone un cruce de dolor: una mujer que llora a su madre, otra a su marido y después la que perdió a su hijo. “¿Cuánto dura el duelo?”, pregunta uno de los personajes femeninos. Quién sabe si existe tal respuesta. Sin embargo, el español propone otra interrogante: ¿Cómo se convive -o sobrevive- con la ausencia? “Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas”, la artista española Amaia canta “Las Simples Cosas” de Chavela Vargas en la película. Casi como si fuera una tradición, la cantante se hace eco en esta historia, desde en su título hasta en una escena donde una joven abraza a la protagonista con su voz. ¿Quién es Almodóvar sin sus mujeres que sienten a flor de piel? ¿Quién es Almodóvar sin las cuerdas vocales ásperas de la mexicana? ¿Quién es él? Amarga Navidad (2) Pedro Almodóvar presentó "Amarga Navidad" en Cannes. Después de “Gloria y Dolor” (2019), el director español vuelve a ponerse en el centro de la escena. Antes con Antonio Banderas, ahora con Sbaraglia, pero en el fondo es él. Quizás entendió que, para crecer, hay que ser capaz de mirarse al espejo. “Echaré mucho de menos cuando tenga que verlo por televisión y no estaré yo”, dijo el director tras la proyección de la película en Cannes haciendo hincapié en los “espectadores calurosos” del festival. Un Almodóvar nostálgico que palpita su despedida, pero, como dice la letra de Vargas, “no partas ahora”. Al séptimo arte le hace falta la autocrítica. La pantalla necesita sus historias: en su primer fin de semana en España, la película recaudó €700.000 y después tuvo su paso por Cannes convirtiéndose en la gran excepción -las películas una vez estrenadas, no tiene permitido competir-. Ahora las salas argentinas son las que se tiñen de rojo Almodóvar. Ficha Técnica "Amarga Navidad" (2026). Dirección y guión: Pedro Almodóvar. Elenco: Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit. Duración: 112 minutos.

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