La incertidumbre vuelve a golpear a Bitcoin, que toca su nivel más bajo en más de un mes

Los nuevos ataques entre Irán y EEUU, sumado a las últimas declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal, infundieron pesimismo en el sector.

La volatilidad que genera el conflicto en Medio Oriente y las expectativas de una inflación más alta de lo originalmente espeado vuelven a golpear con fuerza al mercado cripto , que anota fuertes caídas en la jornada. Bitcoin (BTC) cede más 3% y pone en peligro los u$s73.000, su nivel más bajo desde principios de abril. Mientras, Ethereum (ETH) cae hasta un 4,5% , perdiendo el soporte de los u$s2.000.

Las caídas son generalizadas entre las altcoins, con XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) o Monero (XMR) registrando caídas similares a la de la criptomoneda más importante del mercado. La mayor corrección se observa en Tron, con un desplome diario de 6,4%. Por su parte, la gran excepción es Figure Heloc , que sube 0,9%.

Esto ocurre en paralelo a la sangría de capital institucional que experimenta el sector. Los once fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de Bitcoin registraron pérdidas de u$s733 millones de dólares este miércoles.

De entre todos ellos destaca el IBIT de BlackRock, cuyas salidas netas alcanzaron los u$s527 millones. Según datos de SoSoValue, se trató de la segunda mayor salida diaria desde que el fondo se lanzó en enero de 2024. En las últimas dos semanas, el conjunto de fondos acumula ya más de u$s2.000 millones retirados.

Medio Oriente y la Fed

El gran detonante de esta fuerte corrección en el mercado cripto parece haber sido los últimos acontecimientos en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el jueves que había atacado una base aérea estadounidense. El anuncio llegó justo después de que fuerzas estadounidenses lanzaran ataques contra una instalación militar iraní considerada una amenaza para las tropas estadounidenses y para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Por si fuera poco, los miembros de la Reserva Federal (Fed) Neel Kashkari y Lisa Cook advirtieron sobre el peligro que representa la escalada de la inflación y sus consecuencias para la política monetaria del organismo. El consenso de mercado, según recoge la herramienta FedWatch de CME, es que las tasas no bajarán este año. Es más, empieza a aumentar la posibilidad de que haya incrementos.

En este contexto, en EEUU se publicarán hoy sus últimas actualizaciones sobre actividad e inflación. En cuanto al PIB del primer trimestre de este año, se espera que la economía estadounidense se haya expandido alrededor de un 2% en el primer trimestre. Por el lado del PCE — el indicador favorito de la Fed para seguir la inflación — se espera que suba a 3,8% (desde el 3,5% previo) y que hasta el 3,3% a nivel subyacente.