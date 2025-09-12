El dólar ya opera a menos de 2% del techo de la banda y la city especula que apareció oferta del BCRA

La divisa estadounidense avanza en el segmento mayorista y acumula un incremento de $92 en lo que va de la semana.

El dólar oficial sube en el segmento mayorista a $1.447, lo que lo deja a 1,7% del techo de la banda y el mercado especula que comenzaron a aparecer ofertas desde el Banco Central (BCRA) para influir sobre el valor de la divisa.

El billete verde trepa 0,6% este viernes y acumula un incremento de 6,8% ($92) en lo que va de la semana, lo que lo ubica en un nuevo máximo nominal histórico ante la presión alcista desde la derrota del gobierno en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires .

Ante la aproximación al techo de la banda en la rueda, una fuente del mercado señaló que comenzaron a aparecer "ordenes atípicas", que podrían ser del BCRA . Quienes piensan que esa posición de oferta en el techo de la banda sería del BCRA, indicaron que, hacia el mediodía, alcanzaba los u$s300 millones .

A su vez, un operador consultado por Ámbito expresó que hasta el momento las posturas oficiales son "conjeturas", pero que si los precios tocan la banda superior, seguramente habrá intervención de la entidad monetaria.

La economista de EcoGo Consultores, Rocío Bisang , dijo a Ámbito que todavía restan muchos días para las elecciones y "la incertidumbre es alta" sobre el tipo de cambio , por lo que no descartan "algún que otro nuevo sacudón" previo a las legislativas de octubre .

Por su parte, el dólar minorista opera a $1.404,60 para la compra y a $1.456,26 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

El dólar blue opera estable $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP avanza 0,4% a $1456,80 y la brecha contra el mayorista es de 0,7%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa 1,3% a $1.465,10, con un spread del 1,3% frente a la cotización oficial.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898,00, mientras que el dólar cripto cotiza a $1.457,06, según Bitso.

Los contratos de dólar operan con mayoría de alzas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.458, y que en diciembre llegará hasta los $1.600 lo que supera el techo de la banda.