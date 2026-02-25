Economía colocó u$s150 millones del nuevo bono en dólares, a una tasa del 5,9%, y decidió liberar pesos al mercado + Seguir en









El Tesoro logró completar el cupo que se había propuesto colocar en el debut del A027. El objetivo final es conseguir unos u$s2.000 millones de acá a julio para afrontar vencimientos con bonistas.

El ministro Caputo colocó deuda en dólares en el mercado local para pagar vencimientos de julio.

La secretaría de Finanzas dio a conocer este miércoles los resultados de una licitación de deuda muy esperada por el mercado, ya que debutaba el nuevo bono en dólares (AO27). En concepto de ese título, el Tesoro logró completar el cupo de u$s150 millones que se había propuesto por subasta.

De acuerdo a la comunicación oficial de la cartera que está bajo la órbita de Luis Caputo, este jueves habrá una segunda ronda para colocar un adicional de hasta u$s100 millones. El objetivo final es conseguir unos u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

La tasa que convalidó el Gobierno fue del 5,74% anual, en términos nominales, y del 5,89% en términos efectivos. Asimismo, el bono vence el 29 de octubre de 2027.

Este 26 de febrero habrá una segunda vuelta, que comenzará a las 11:00 hs. y finalizará a las 13:00 hs., en la cual Caputo buscará obtener un adicional de hasta u$s100 millones. "Esta segunda vuelta, estará destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que deberán realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones", indicó el comunicado oficial.

En cuanto a la deuda en moneda local, el Tesoro decidió liberar pesos al mercado ya que renovó menos del 100% de los vencimientos de la semana. En concreto, el rollover fue del 93,32% ($6,74 billones sobre un total de $7,22 billones).

Casi el 57% de lo adjudicado correspondió al título ajustado por inflación (Lecer) más corto, con vencimiento en mayo de este año. En este caso, la tasa efectiva anual convalidada, por sobre la inflación, fue del 1,91%. Asimismo, el resto de los títulos CER con vencimiento este año concentró un 27% del total y los CER más largos (con fecha a 2027 y 2028) representó un 13,5%. Por su parte, en Dólar linked apenas se colocaron $0,15 billones (la licitación para el bono de 2028 quedó desierta). Noticia en desarrollo.-

