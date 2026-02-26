Dante Spinetta lanzó su nuevo disco "Día 3" y presentó "Me quedo acá", una colaboración con Juanse + Seguir en









El nuevo disco completa la trilogía comenzada con "Puñal" en 2017 y seguida por "Mesa Dulce" en 2022.

El artista de más de 30 años de trayectoría presenta su nuevo trabajo.

A cuatro años del estreno de "Mesa dulce", el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en “Me quedo acá”, su focus track, Dante Spinetta presenta "Día 3", el trabajo que completa la trilogía comenzada con "Puñal" en 2017 y seguida por "Mesa Dulce" en 2022.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Día 3, editado por Sony Music Argentina, está inspirado en sus inquietudes sobre el presente. “Es un viaje de amor y de escape de la realidad. Este disco habla mucho de la manipulación mental a través de los algoritmos y de la información. Y cómo, de alguna manera, hay que volver a conectar con el amor y con las emociones reales. En un mundo que se aleja cada vez más de eso, tenemos que volver a conectar las almas, conectarnos a través de las miradas”, explica Dante en un comunicado.

Día 3 comenzó siendo una continuación de Mesa dulce, y luego de grabar una serie de canciones, una de ellas mostró otros colores e hizo que Dante cambiara el rumbo. “Volví a meterme en el estudio y grabé otra cantidad de música gigante, casi otro disco entero. Después combiné ambos mundos porque la narrativa me lo pedía”, cuenta.

Cómo es "Día 3", lo nuevo de Dante Spinetta Se trata de un álbum con 12 canciones marcadas por el mestizaje de géneros, anticipado por tres singles que fueron estrenados entre 2025 y 2026.

El recorrido comenzó con el lanzamiento en febrero de “Starlight”, un funk-pop apto para las pistas, con un groove marcado y fuerte presencia de vientos. En octubre llegó “Pensando en ella”, una balada con melancolía tanguera, en la que las cuerdas dan el tenor para una potente canción de desamor. Finalmente, el 1º de enero, para abrir 2026, nació “El reset”, una canción que cruza sonidos urbanos con bolero, con la participación de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, e influida, según explica Dante, por la música de José Feliciano.

Dos invitados forman parte de Día 3. Por un lado, De La Ghetto colabora en ‘Mía mía”, una canción de pulso pop, con una melodía y estribillo contagiosos, que brillan desde una primera escucha. Por otra parte, Juanse es invitado en “Me quedo acá”, el más rockero de los tracks, donde el carisma del ícono del rock nacional y los sonidos de la guitarra se conjugan con el funk para un trance eterno. Embed - Dante Spinetta on Instagram: "Mi nuevo album DIA3 Ya esta en la calle!! "ME QUEDO ACA" feat. @solojuanse Vamooooo!! Link en bio." View this post on Instagram Tracklist de "Día 3" 01. Pensando en ella

02. Maldito frenesí

03. El reset

04. El plancito

05. Mía mía (feat. De La Ghetto)

06. Soldado espiritual

07. Starlight

08. Universos

09. Solos en la oscuridad

10. Te quiero

11. Me quedo acá (feat Juanse)

12. El duelo

Temas Música