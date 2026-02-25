SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de febrero 2026 - 18:24

Reforma laboral: la CGT no hará un nuevo paro, pero irá a la Justicia para declarar la "inconstitucionalidad"

Tal como anticipó Ámbito, dan por descontado que el Gobierno logrará la sanción del proyecto de ley y ahora apuestan al camino judicial para frenarla.

La CGT se movilizará a tribunales para acompañar una presentación judicial.

La CGT se movilizará a tribunales para acompañar una presentación judicial.

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, confirmó este miércoles que el lunes realizarán una presentación judicial contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La central busca declarar la "inconstitucionalidad" de la iniciativa que, todo indica, podría sancionarse el viernes en el Senado. La presentación será en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle y estará acompañada de una movilización. De esta manera, se descarta un nuevo paro.

Tal cómo anticipó Ámbito, la CGT da por aprobada la reforma laboral y su apuesta está en los tribunales. Por eso descartó realizar un nuevo paro y/o una movilización para cuando se trate en el Senado el próximo viernes, como si lo harán otros gremios. Las fuerzas de la central estarán puestas en realizar una importante movilización que respalde la presentación judicial apuntada, más en los grises de la norma, que en su totalidad.

Informate más

Sola no dio detalles de cuáles serían esos puntos, pero sí señaló que "hay varios puntos, que tienen que ver con derechos individuales y colectivos y que alteran, no solamente representación gremial de los trabajadores, sino también lo derechos individuales de cada uno de ellos".

Noticia en desarrollo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias