Encontraron sin vida a Lucas, el niño argentino desaparecido luego de los terremotos de Venezuela

El menor fue hallado entre los escombros del edificio Miramar, en la ciudad de La Guaira. El menor se encontraba abrazado a sus abuelos.

El cuerpo sin vida de Lucas Gámez fue encontrado entre los escombros del edificio Miramar.

Un grupo de rescatistas encontró este miércoles el cuerpo sin vida de Lucas Gámez , el niño argentino que se encontraba desaparecido luego de los terremotos que sacudieron Venezuela hace 2 semanas . El menor se encontraba entre los escombros del edificio Miramar, en la ciudad de La Guaira.

El cuerpo fue encontrado a las 17:30 horas, tras 24 horas corridas de trabajo intenso. Se encontraba abrazado a sus abuelos. Este lunes, familiares, rescatistas y vecinos se habían congregado frente al edificio para cantarle el feliz cumpleaños al niño, que habría cumpliado nueve años.

Su madre, Blancalinda Martínez Colorado , había llevado una torta con una vela encendida. "Feliz cumpleaños, hijo. Así honramos tu vida. Pronto te abrazaremos. Amén", expresó en redes sociales. Horas más tarde, Martínez había anunciado que dejaría las redes sociales mientras continuaba la búsqueda de su hijo. "Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso", señaló.

El hallazgo dio fin a dos semanas de incertidumbre marcadas por trabajos entre los escombros, que incluyeron herramientas de remoción, cámaras térmicas y pruebas de sonido para intentar hallar signos vitales.

El menor permanecía junto a sus tíos en el edificio de La Guaira cuando se produjo el derrumbe. Su madre, Blancalinda Martínez Colorado , explicó que lo había dejado allí para pasar el feriado nacional y que, al sentir el sismo, se dirigió hacia allí, donde encontró el edificio derrumbado.

Según relataron algunos sobrevivientes, la familia vivía en el segundo piso del edificio. Sin embargo, ese día el ascensor destinado a los pisos pares no funcionaba, por lo que utilizaron el correspondiente a los impares. Esa situación generó incertidumbre sobre el lugar exacto en el que se encontraba Lucas cuando ocurrió el colapso de la estructura.

Venezuela se centra en la búsqueda de cuerpos, a dos semanas del terremoto

A dos semanas de los terremotos que azotaron a Venezuela, ahora los operativos de búsqueda se centran en encontrar cuerpos y retirar escombros. La catástrofe lleva contabilizados más de 3.600 muertos y 16.700 heridos, según el último balance del Gobierno.

En La Guaira, el desastre generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros según el PNUD. YH

Entretanto, este miércoles se prevé una vigilia a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en la plaza El Cónsul, en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos y que poco a poco retoma sus actividades con la reapertura de algunos pequeños comercios.

En este estado costero, el desastre generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas, según una evaluación preliminar del 29 de junio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De este total, aproximadamente 915.000 toneladas corresponden a edificios dañados, mientras que 332.000 toneladas provienen de artículos domésticos y pertenencias de las personas, añadió el PNUD.

Los mayores volúmenes se concentran en las zonas de Catia La Mar, Caraballeda y Urimare, identificadas como "áreas prioritarias para las labores de gestión de escombros. Varias organizaciones internacionales se mantienen en La Guaira y en las últimas horas llegó al país el secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher.

Su visita, según el portavoz Stéphane Dujarric, durará cuatro días, durante los que tiene previsto reunirse con supervivientes y personal de primera línea de asistencia, así como con altos cargos del Gobierno y personas que colaboran en labores de búsqueda y rescate.