Histórico: por primera vez Brasil, Alemania e Italia no estarán en cuartos de final de un Mundial + Agregar ámbito en









El certamen mundialista está dejando hitos y récords que están dando de qué hablar y uno de ellos es la no participación de estas potencias en el cuadro final. Sin ir más lejos, es la primera vez que pasa en la historia que, por lo menos, una de ellas no está en esta instancia.

Brasil, Alemania e Italia, las no potencias en el Mundial 2026.

Casi siempre que se habla futbolísticamente de Brasil, Alemania o Italia es para referirse a campeonatos del mundo, pero esta vez es distinto. El Mundial 2026 está dejando sorpresas en el camino y una de ellas es que ninguna de estas tres llegó a los cuartos de final del certamen, hecho que ocurrió por primera vez en la historia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta estadística deja entrever que el plan de Gianni Infantino de pasar de 32 a 48 selecciones no salió tan mal como la mayoría pensaba, al abrir el abanico de candidatos al título. Y es que el peso de las ausencias no es menor: entre estos tres países suman 13 Copas del Mundo, ya que Brasil tiene 5, mientras que Alemania e Italia poseen 4 cada una.

Brasil campeona por última vez en 2002, Alemania en 2014 e Italia en 2006. La actualidad de cada campeón Por el lado de Italia, no juegan una cita mundialista desde 2018, luego de no haberse clasificado en las temporadas de eliminatorias. Este año fueron eliminados en el partido repechaje ante Bosnia y Herzegovina por penales. Ahora mismo, se encuentran en un proceso de reestructuración de plantel para volver a lo más alto, impulsando la convocatoria de jugadores jóvenes de su propia liga a la selección mayor.

Si bien la actualidad de los italianos es sensible, la de Alemania no se queda de lado. El campeón del mundo en Brasil 2014 no pudo volver de aquella conquista y el público local se lo está haciendo saber. En Rusia 2018 quedaron eliminados y últimos en la fase de grupos, en Qatar 2022 volvieron a quedar afuera en primera ronda y en EEUU, México y Canadá 2026 fueron eliminados en dieciseisavos de final por Paraguay en penales, con Orlando Gill como figura.

Brasil, por su parte, desde Corea-Japón 2002 que no logra salir campeona del mundo y de a poco está llegando el enojo de los fanáticos, teniendo en cuenta que la Canarinha es el máximo ganador de la historia con cinco títulos. La furia brasileña viene por el lado de que quedan eliminados ante rivales de menor nivel: en Rusia 2018 perdieron los cuartos de final por 2 a 1 ante Bélgica, en Qatar 2022 perdieron en cuartos ante Croacia por penales y este año ante Noruega por 2 a 1 en octavos.

El próximo gran desafío para estas tres potencias será asegurar su boleto al Mundial 2030, que se celebrará en Marruecos, Portugal y España. De cara a esa cita, los rumores apuntan a una nueva expansión del torneo, pasando de 48 a 64 selecciones. El objetivo de la eventual ampliación sería emparejar las llaves y evitar el complejo cálculo de los mejores terceros. Sin embargo, esta masificación del certamen se traducirá en un camino mucho más largo y espinoso para cualquier nación que aspire a levantar el trofeo más codiciado del planeta.