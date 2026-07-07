Las reservas del BCRA superaron los u$s49.000 millones y tocaron el nivel más alto en casi siete años

El stock bruto saltó u$s1.264 millones y alcanzó los u$s49.536 millones, un nuevo máximo de la gestión actual. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que la suba no respondió ni a variaciones de cotización ni a desembolsos, mientras el BCRA volvió a comprar dólares en el mercado oficial.

Las reservas brutas del BCRA superaron los u$s49.000 millones y tocaron el nivel más alto en casi siete años, mientras fuentes oficiales señalaron que la suba no respondió a cotizaciones ni a desembolsos.

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de este martes 7 de julio con una fuerte suba de las reservas internacionales brutas, que superaron los u$s49.000 millones por primera vez desde 2019 . De esta manera, el stock llegó a los u$s49.536 millones y tocó el nivel más alto en casi siete años.

El dato dejó atrás el pico previo de la administración actual, de u$s48.511 millones , registrado el 28 de mayo. Además, las reservas quedaron cerca de los u$s49.602 millones observados el 20 de septiembre de 2019, una referencia que refuerza la mejora en la foto de liquidez en moneda extranjera del Central.

Las reservas internacionales aumentaron u$s1.264 millones en la jornada. Sin embargo, desde el BCRA aclararon que la suba no obedeció ni a un efecto de valuación de activos ni a desembolsos de organismos internacionales. La precisión resulta relevante porque el precio del oro cayó cerca de 1% durante la rueda, lo que habría tenido un impacto negativo cercano a u$s95 millones sobre el stock de reservas.

De todos modos, fuentes de mercado consultadas por Ámbito señalaron que el principal factor detrás del salto podría haber sido el crédito garantizado por el BID por u$s1.200 millones , ya que, según indicaron, esos fondos estaban previstos para ingresar antes del pago de los Bonares este 9 de julio.

En paralelo, la autoridad monetaria volvió a comprar dólares en el mercado oficial. En concreto, el BCRA adquirió u$s25 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s433 millones, por lo que se quedó con el 6% del total negociado. Así, volvió a ubicarse por encima del umbral del 5% de participación en el mercado.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s328 millones, mientras que las compras de la semana llegaron a u$s106 millones. A su vez, las adquisiciones netas acumuladas en 2026 alcanzaron los u$s11.431 millones y el Central encadenó 123 ruedas consecutivas con saldo comprador.

En el frente de oferta, la liquidación del agro fue de u$s71 millones en la rueda previa, según los datos disponibles. En ese contexto, la combinación de compras moderadas, menor volumen operado y salto de reservas dejó una señal favorable para el inicio de la semana, aunque todavía queda por ver si la mejora responde a una dinámica puntual o a una recomposición más persistente del balance del BCRA.

Intervención coordinada y manejo de liquidez

Desde Criteria señalaron que la primera semana de julio estuvo marcada por un esquema de fuerte intervención coordinada entre el Tesoro y el BCRA, tanto en el mercado de pesos como en la curva de instrumentos vinculados al dólar. Según la consultora, el objetivo fue estabilizar al mismo tiempo tasas, tipo de cambio y expectativas financieras, en un contexto de alta volatilidad en la liquidez.

Al mismo tiempo, Criteria remarcó que el Banco Central mantuvo una presencia muy activa en la curva de instrumentos dólar linked, con ventas relevantes de letras que, en distintos momentos de la semana, habrían explicado una parte mayoritaria del volumen operado en BYMA. Esa intervención buscó contener las presiones sobre el tipo de cambio oficial sin recurrir necesariamente a una mayor venta directa en el mercado de contado.

En otras palabras, la estabilidad del dólar spot no respondió solamente a un equilibrio espontáneo entre oferta y demanda de divisas. Según Criteria, estuvo sostenida por una intervención intensiva en derivados, por ventas de cobertura dólar linked y por un manejo activo de la liquidez en pesos.

Tasas, REM y programa financiero

En pesos, la TAMAR subió levemente de 21,88% a 21,94%, mientras que la BADLAR bajó de 20,81% a 20,31%. En este marco, el atractivo del carry trade seguirá atado a la combinación entre tasa, ritmo de crawling, futuros y expectativa de inflación.

El último REM dejó como referencia un dólar de $1.482 para julio, $1.513 para agosto y $1.548 para septiembre. Frente al cierre mayorista actual de $1.492, el dato de julio ya quedó por debajo del mercado, mientras que las proyecciones de agosto y septiembre todavía implican variaciones de 1,56% y 3,92%, respectivamente. Para fin de año, el consenso ubicó el tipo de cambio en $1.673.

Por otro lado, el Informe Monetario de junio del BCRA publicado hoy mostró que las reservas habían cerrado el mes en u$s44.870 millones, con una caída de u$s3.323 millones respecto de mayo. Según la autoridad monetaria, esa dinámica se explicó principalmente por movimientos de fin de mes en la cuenta corriente en moneda extranjera de las entidades financieras en el BCRA, que suelen revertirse al inicio del mes siguiente, y por el impacto negativo de la caída del oro.

En ese contexto, la refinanciación de los REPO por u$s6.000 millones también ganó peso en la lectura del mercado. La operación permitió extender hasta septiembre de 2028 los vencimientos previstos para 2026 y 2027, bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes. Además, fue instrumentada con títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA.

Para Criteria, este movimiento mejora la percepción sobre la capacidad de manejo del perfil de vencimientos externos y contribuye a explicar la compresión del riesgo país. Sin embargo, la consultora advirtió que el efecto sobre las reservas netas debe leerse con cautela, porque el calendario de pagos soberanos volverá a exigir divisas en el corto plazo.

Así, la rueda dejó una señal potente para el frente financiero: las reservas brutas superaron los u$s49.000 millones y alcanzaron el mayor nivel desde 2019. Pero, al mismo tiempo, el mercado seguirá mirando si esa mejora se sostiene una vez que avance el calendario de pagos y si el BCRA logra mantener la acumulación sin depender de una intervención cada vez más intensa en la curva de cobertura cambiaria.