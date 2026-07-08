"Inviolabilidad de la propiedad privada": el Gobierno ya tiene el texto para reformar la ley de Tierras y de Manejo del Fuego Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









Los últimos cambios se conocerán oficialmente la próxima semana, en una sesión del Senado. También reforma el régimen de desalojos y de expropiaciones.

El Senado volverá a tener una sesión el jueves 16 de julio. Mariano Fuchila

El Gobierno parece haber encontrado la fecha para reencauzar su agenda parlamentaria: el jueves 16 de julio, con una sesión en el Senado que incluirá unos 30 pliegos judiciales y la ley denominada por el oficialismo como de "inviolabilidad de la propiedad privada". La propuesta desregula la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, permite la actividad en territorios afectados por incendios, se amplían las posibilidades legales de desalojos y se limitan los criterios para habilitar expropiaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proyecto original -impulsado por Federico Sturzenegger con la venia presidencial- sufrió modificaciones para alcanzar su dictamen el 20 de mayo. Los requerimientos de los aliados fueron preservar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) bajo administración federal, ceder la gestión a las provincias para la venta de tierra y quitar el protocolo de desalojo exprés libertario.

Así la ley llegó al recinto el 4 de junio pero no llegó a ser votada en esa sesión y una sucesión de circunstancias impidieron su tratamiento. Durante ese mes, los bloques que usualmente acompañan a La Libertad Avanza les pidieron nuevas reformas sobre el dictamen, mientras que la resolución de la causa judicial de Manuel Adorni continuaba dilatando todo avance parlamentario. Finalmente, se volvieron a implementar cambios en tres artículos y el texto se conocerá de manera oficial en el recinto durante la sesión.

Según pudo conocer Ámbito las reformas sobre el dictamen alcanzan el interés que corresponde al pago de indemnizaciones por expropiaciones; la disponibilidad irrestricta a los ciudadanos extranjeros por la adquisición de tierras; en el caso de venta de terrenos a empresas foráneas, regirá el "silencio administrativo" por 180 días (de no negarse a la venta, se da por hecho que se acepta); y se establece una autorización nacional y provincial para habilitar una operación de este tipo pero en zonas de seguridad fronterizas.

El peronismo es el más nítido opositor el proyecto y, pese a que su representación está fragmentada en más de un bloque, existe un rechazo que expresaron al unísono con dictámenes alternativos y organización de encuentros en el recinto para llevar a distintos sectores que se oponen a la redacción: científicos, militares y autoridades de la Iglesia Católica. Sin embargo, la intervención en la redacción de bloques aliados (PRO y UCR) anticipan una votación a priori favorable para el oficialismo.

El Gobierno recuperó el respaldo de los aliados para la próxima sesión del Congreso. Senado Qué dice el proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" El proyecto denominado por el Ejecutivo como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" tiene entre sus reformas: Expropiaciones En caso de expropiación, establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva" .

. Se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". "No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente"

cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". "No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente" Fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días. Desalojos Se amplía la posibilidad de desalojo para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil".

para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil". Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo". Ley de Tierras "Salvo que medie una solicitud expresa de la provincia", se prohíben la adquisición de tierras rurales para Estados extranjeros y sus organismos vinculados.

y sus organismos vinculados. Se deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, que protege "bienes ubicados en la zona de seguridad" para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.

para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. Se eliminan los artículos 8 y 10 de la ley N° 26.737, que establece en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional y dispone que las "tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo". Ley de Manejo del Fuego Se deroga el plazo de tiempo de protección (antes dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.

en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos. Se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie. Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.

Temas Gobierno

Senado