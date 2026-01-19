La FIFA actualizó el ranking de las mejores selecciones del mundo: en qué puesto quedó Argentina

A meses para el comienzo del Mundial 2026, la FIFA actualizó el listado de los mejores seleccionados tras el final de la Copa Africana de Naciones.

Argentina permanece segunda en el ranking FIFA tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) actualizó este lunes el ranking de las mejores selecciones del mundo tras la consagración de Senegal ante Marruecos en la Final de la Copa Africana de Naciones . De todas formas, este resultado no afectó a los primeros puestos de la lista.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, la selección de España permanece liderando la clasificación y en segundo lugar se mantiene Argentina. Ambos equipos se verán las caras el próximo 27 de marzo para definir al nuevo campeón de la Finalissima en Qatar, donde la Scaloneta buscará revalidar el título que logró en julio de 2022 ante Italia.

Por su parte, Francia completa el podio e Inglaterra ocupa el cuarto lugar de la nómina. En tanto, en la quinta ubicación aparece el próximo sudamericano: Brasil.

A pesar de la derrota en la final de la Copa África , Marruecos se metió dentro de los diez mejores luego de haber alcanzado esta instancia. Actualmente ocupa el octavo lugar del ranking con 1736,57 puntos. Por su parte, tras la consagración, los senegaleses escalaron al puesto 12.

Argentina buscará revalidar los títulos de la Finalissima y el Mundial este 2026

El 27 de marzo, Argentina y España se verán las caras en Qatar para disputar la Finalissima, el torneo que pone frente a frente a los campeones de América y Europa.

Allí, el seleccionado nacional, liderado por Messi, buscará defender el título que consiguió en 2021 al vencer 3-0 a Italia en el Estadio Wembley, de Inglaterra.

No será un partido más: es el regreso de Messi al Estadio Lusail, el escenario donde alcanzó la eternidad en 2022, y será el primer enfrentamiento oficial contra Lamine Yamal, la joya del Barcelona.

El máximo desafío de Lionel Messi, sin dudas, será llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo. Allí, también buscará defender el título mundial junto a la Selección Argentina y obtener la cuarta estrella.

El primer partido del Mundial será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, luego jugará el 22 del mismo mes ante Austria en el imponente Dallas Stadium, con capacidad para 94.000 personas y la fase de grupos finalizará con el partido ante Jordania el 27.