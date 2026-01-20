Superávit en debate: estiman que en 2025 hubo déficit financiero al contabilizar los intereses capitalizados + Seguir en









Si bien el Gobierno no incluye en su resultado fiscal los intereses capitalizados de los títulos en pesos, sí cuantifica la carga de estos intereses capitalizados en su planilla mensual de deuda. Discusiones en la city.

Una pregunta que sobrevuela en la city es cuán genuino es el superávit financiero base caja que reporta el Ministerio de Economía. De este modo, según un reciente análisis privado, informaron que al netear los intereses capitalizados el resultado financiero de 2025 se invierte: pasa de registrar un superávit de 0,2% del PBI a exhibir un déficit de 0,8% del PBI.

El dato surge de un informe especial de la consultora 1816, que menciona que si bien el Gobierno no incluye en su resultado fiscal los intereses capitalizados de los títulos en pesos, sí cuantifica la carga de estos intereses capitalizados en su planilla mensual de deuda. "El problema de esos números que publica el Ministerio de Economía es que, metodológicamente, se calculan teniendo en cuenta dos cosas que, a nuestro criterio, hay que ajustarlas", sostuvieron desde 1816.

Por un lado, plantearon que el Gobierno toma la tasa original de los títulos más allá de su tasa de colocación (como por ejemplo la letra S27F6 que se emitió originalmente a 3,9% mensual pero la semana pasada se reabrió en 3,39%; en la capitalización del Mecon se toma el 3,95%) y, por otro lado (más importante que lo anterior), en el caso de reapertura de papeles "la cuenta de capitalización de intereses de Economía asigna al mes de la reapertura toda la capitalización histórica de los nuevos VN adjudicados, es decir, toda la diferencia entre el VT y el VN".

caputo mercados En el Ministerio de Economía sostienen que no se vulnera ninguna cláusula "Nosotros venimos planteando una metodología alternativa, que tiene en cuenta siempre los valores efectivos de adjudicación (sin importar si se trata de una emisión nueva o una reapertura) y siempre las tasas de colocación. La diferencia "es enorme", indicaron desde 1816, sobre todo cuando hay reaperturas: en julio de 2025, mes del canje de LEFIs, el Mecon publicó que la capitalización fue de $19 billones, cuando la capitalización “verdadera ” fue de $2,8 billones.

"Para todo 2025 la capitalización que publica Mecon es de $83,8b (9,8% del PBI ) y la capitalización nominal genuina nosotros la calculamos en $33,4 b (3,9% del PBI ). Pero esto no significa que haya que ajustar el resultado financiero que publica el Mecon por casi 4 puntos del producto, porque falta contemplar el efecto de la inflación", detallaron.

La metodología de la city para la capitalización de intereses Según los expertos de esta consultora, parten de los números de capitalización nominal de intereses y le hacen un ajuste adicional: descomponen esa capitalización para tener en cuenta solamente los intereses que son positivos en términos reales. El argumento para hacer eso es sencillo: a nadie se le ocurriría sumar la capitalización del CER (en los bonos ajustables por inflación ) o la capitalización por la suba del tipo de cambio (en el caso de los bonos en dólares) a la hora de medir los intereses genuinos del resultado fiscal. "No hay motivos, entonces, para no seguir la misma metodología con los títulos a tasa fija o a tasa variable (de lo contrario, bajo una hiperinflación el déficit financiero sería casi infinito siempre). De una capitalización nominal de intereses por $33,4 billones en todo 2025 calculamos que hubo $25,5 billones explicados por la parte de la tasa que viene a compensar a la inflación (es decir, 3% del PBI) y solo $7,9 billones que se explican por la parte positiva de la tasa (es decir, 0,9% del PBI)", detallan. En definitiva, si al superávit financiero que reporta el Ministerio de Economía, de $1,5 billones en todo 2025 (0,2% del PBI) , lo ajustan por el cálculo que realizó este estudio privado que, el superávit se transforma en un déficit de 6,5b (0,8% del PBI) "La capitalización real de intereses fue relativamente elevada (de $1,1 billones promedio por mes) entre mayo y noviembre, período de altas tasas de interés reales", explican. "Es cierto que el superávit financiero que muestra el Gobierno sobreestima el resultado genuino, pero ni por 4 ni por 10 puntos del PBI, sino por algo menos de 1 punto, si es que se miden correctamente los intereses capitalizados. Tan importante como el hecho de que se mejoró en 4,1 puntos del PBI el resultado primario (Nación pasó de tener un déficit de 2,7% del PBI en 2023 a tener un superávit de 1,4% en 2025) es que eso se alcanzó achicando el gasto primario en 5,0 puntos (los ingresos cayeron 0,9 puntos estos dos años)", cerraron.