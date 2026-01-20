Desde James Bond a El Señor de los Anillos, los amantes del cine tendrán una semana de regocijo

Como un privilegio para los amantes del cine, aparecen esta semana, en copias impecables, la colección casi completa de películas de James Bond para ver en Netflix desde el miércoles y la trilogía de “ El señor de los anillos ” para ver en pantalla grande, ahora en su versión extendida, desde el jueves (pero no por mucho tiempo).

Lo de James Bond se venía retrasando hasta que, al fin, tras larga negociación con Amazon MGM, las 26 películas de la franquicia se estrenan ahora mundialmente en la pantalla de Netflix. Desde el miércoles veremos 20, ya vendrán las otras. A este famoso espía lo encarnaron Sean Connery , maestro, George Lazenby , Roger Moore , que fue el más divertido, Timothy Dalton y el seco Daniel Craig , cada uno en su momento y con su estilo, componiendo un personaje tan envidiable como discutible, con su elegancia impecable, agilidad, seguridad en sí mismo, grandes conocimientos, alto grado de inteligencia, rapidez mental, filosa ironía, y ningún sentido de la piedad.

El hombre tenía licencia del Imperio Británico para matar, y la ejercía con eficiencia e indiferencia. El público estaba fascinado, pero no solo por él, sino por el lujo que lo rodeaba , los novedosos chiches mortales que la gente del Servicio Secreto le brindaba con toda amabilidad para que los pruebe, los autos nuevitos, brillantes de tan lustrados, y, por supuesto, los villanos con sus armas igual de impresionantes y sus ejércitos al servicio del mal. También, no faltaba más, las chicas, que pronto la gente llamó “chicas Bond”.

Nombres fundamentales: el novelista Ian Fleming , creador del personaje, los productores Albert Broccoli , su hija Barbara y Harry Saltzman , que desplegaron lujos de producción siempre redituables (solo dos veces los resultados fueron menos de lo esperado, pero sin llegar a pérdida), luego el maestro John Barry , autor de la mejor música de la serie, la de los primeros tiempos, y Maurice Binder , que diseñaba los más ingeniosos y dinámicos títulos de presentación. Ver esos títulos mientras sonaba esa música ya era un regodeo que predisponía a vivir la película como algo excepcional.

Destacados actores componían villanos o cordiales secundantes, cualquiera fuera el papel siempre quedaban en la memoria del espectador. Por citar solo algunos de los primeros: Robert Shaw, Pedro Armendáriz, Gert Frobe, Donald Pleasence, Telly Savalas, Kabir Bedi, Christopher Lee, Curd Jurgens, Michael Londsdale, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Richard Kiel , ese gigantón con dientes de acero que vino a filmar con Roger Moore en las Cataratas del Iguazú y después volvió para promocionar el estreno (la película era “La espía que me amó”, todos esperaban a Barbara Bach, pero no importa).

Y las chicas. En esta primera tanda falta "El satánico doctor No", es decir, falta aquella Ursula Andress salida del mar como una diosa allá por 1962. Ya vendrá. A veces eran unas chicas medio malvadas, pero siempre atractivas: Daniela Bianchi, Honor Blackman, Shirley Eaton, Diana Rigg, Jill St. John, Jane Seymour, Maud Adams, Britt Ekland, Barbara Bach, Corinne Clery, Carole Bouquet, Tanya Roberts, y más acá Barbara Carrera, Bérenice Mariche, lea Seydoux, Ana de Armas, Monica Bellucci, que estuvo en el Festival de Mar del Plata hace diez años. Antes, en 1998, Shirley Eaton, la rubia que en “Goldfinger” queda bañada en oro, integró el Jurado Oficial que presidía Abbas Kiarostami. Preciosa, simpática, siempre con un cuadernito donde anotaba sus impresiones, ya había dejado la actuación para centrarse en su familia. El pasado 12 de enero cumplió 89 años.

El señor de los anillos

La versión extendida de “El señor de los anillos” agrega más de dos horas a la ya larga fantasía de Peter Jackson, pero no solo descomprime el ritmo, sino que agrega unas cuantas escenas, como la muerte de Saruman y más problemitas en la Boca de Sauron, en el Camino de los Muertos y en la batalla en el Abismo de Helm. Además, aclara un poco algunas cosas, por ejemplo la primera discusión, el viaje de los hobbits, la relación de Aragorn con Arwen y el comportamiento de algunos personajes. La verdad, casi todo eso estaba en la edición especial en dvd, pero verlo en pantalla grande es otra cosa.

Así, este jueves 22 “La comunidad del anillo” festeja su 25° aniversario con 30 minutos más (repite el 25 y el 28), “Las dos torres” va el viernes 23 con 45 minutos más (repite el 26) y “El retorno del rey” el sábado 26 con 51 minutos, nada menos (repite el 27). Por supuesto, habrá quien prefiera la versión reducida, o los libros de J.R.R. Tolkien en que se basan estas películas, o el dibujo animado de Ralph Bakshi, tan breve y acelerado que no se entendía nada.