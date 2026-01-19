El dólar extiende su racha bajista, mientras el BCRA acumula reservas y el mercado monitorea las tasas

El tipo de cambio oficial encadenó su cuarta caída consecutiva y el Banco Central sumó reservas, en un escenario marcado por el desarme de posiciones en dólares y una mayor liquidación del agro.

El dólar oficial cayó el viernes y anotó su cuarta caída consecutiva, consolidando la llamada pax cambiaria y registrando su mayor retroceso semanal en casi dos meses. La dinámica del mercado continúa manteniendo un dólar por debajo de la banda cambiaria, pero más cerca del "techo" que del "piso" de la banda, a dos semanas del inicio del nuevo esquema cambiario con una mayor oferta de dólares que le permitió al BCRA reanudar las compras de divisas.

El Banco Central compró otros u$s125 millones y encadenó su décima rueda consecutiva con saldo neto positivo en el mercado oficial. Así, ya acumula compras por unos u$s687 millones en lo que va de 2026, incluso en un escenario de tipo de cambio en descenso.

El principal sostén de la estabilidad cambiaria sigue siendo el apretón monetario. La marcada iliquidez que mostraron los bancos empujó las tasas de interés a niveles elevados, lo que refuerza el atractivo de los instrumentos en pesos y desalienta la demanda de dólares. Más allá del "carry trade", las tasas se fueron normalizando luego de la licitación del miércoles pasado y pese a que no se dieron pesos al mercado.

“Está claro que el objetivo central de la política monetaria sigue siendo la desinflación. El sesgo continúa siendo contractivo y los niveles de iliquidez se sienten con fuerza”, señalaron desde IEB. Según explicaron, esto se refleja en las elevadas tasas overnight, en la participación del BCRA-Tesoro en la oferta de dólares y en el alto grado de rollover logrado en la última licitación.

Desde la consultora subrayaron que, bajo las condiciones actuales, no proyectan una suba significativa del tipo de cambio y que los niveles de incertidumbre se mantienen contenidos.

Expectativa por el dólar este lunes 19 de enero

¿El dólar sigue siendo un ancla nominal?

Una visión similar planteó Max Capital, que destacó que, tras el dato de inflación de diciembre (2,8%), el Gobierno parece decidido a seguir utilizando el tipo de cambio como ancla nominal. Aun cuando el BCRA viene comprando dólares e inyectando liquidez, la cotización se mantuvo estable, apoyada por la venta de instrumentos dólar linked como cobertura y por la decisión del Tesoro de convalidar tasas más altas en el tramo corto de la curva para asegurar el rollover.

Desde PPI explicaron que la confirmación del sesgo contractivo de la política económica convenció a los agentes a reducir tenencias en dólares. En las cinco ruedas previas, las liquidaciones promediaban u$s79,2 millones diarios, lo que muestra un salto significativo en la oferta de divisas.

A esto se suma un panorama agrícola favorable. La siembra de soja ya cubre casi el 94% del área proyectada para la campaña 2025/26, mientras que el maíz alcanza el 91,7%. En girasol, la cosecha avanza sobre el 16,3% del área apta y la gran mayoría del cultivo presenta condiciones normales a excelentes, lo que alimenta expectativas de mayores ingresos de dólares hacia adelante.