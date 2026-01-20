Bono jubilados febrero 2026: ANSES confirmó en cuánto quedará el monto final + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones aumentarán un 2,8% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de $70.000 a quienes cobren la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos del próximo mes. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,8% en febrero, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.

ANSES.jpg Aumento de las jubilaciones: cuál es la cifra total Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,8% en febrero, correspondiente al dato de la inflación de diciembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:

Jubilación mínima: $429.081,79 ( $359.081,79 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263 ( $287.263 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.355 ( $251.355 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.416.275,65 jubilados anses.jpg Depositphotos ¿Qué pasará con el bono en febrero? Desde el 2024, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales. Aunque la entidad confirmó su continuidad durante febrero, no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $429.081,79 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

