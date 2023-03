El petróleo registró su mayor caída semanal en casi un año: se hundió hasta 13%

En su mínimo de la sesión, ambos perdieron más de 3 dólares. El Brent se hundió casi un 12% en la semana, la mayor baja desde diciembre. Los futuros del WTI perdieron un 13% desde el cierre del viernes, en su peor semana desde abril.

"Los fundamentos subyacentes no son tan terribles como lo que se está cotizando aquí, pero existe la preocupación de que el petróleo no sea tan seguro como el efectivo o el oro", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York.

Los precios del petróleo siguieron la estela bajista de los mercados de renta variable, acosados por la crisis del sector bancario y el temor a una posible recesión.

Los tres índices de Wall Street bajaron con fuerza este viernes, presionados los valores financieros , tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank y por los problemas de Credit Suisse y First Republic Bank.

Los precios habían recuperado algo de terreno tras las medidas de apoyo del banco central suizo y los prestamistas estadounidenses, pero volvieron a caer cuando SVB Financial Group dijo que había solicitado la reorganización por bancarrota.

Según Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank, las presiones se debieron a "la continua fragilidad del mercado".

Los analistas siguen esperando que la limitada oferta mundial sostenga los precios del petróleo en un futuro próximo.