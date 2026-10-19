El riesgo país alcanza los 660 puntos básicos y cae el índice MSCI Merval en su debut + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos argentinos profundizan las pérdidas este lunes, en un escenario de mayor aversión al riesgo. La incertidumbre política local, el petróleo por encima de los u$s100 y el complejo panorama global, pone presión a los activos argentinos.

A cuánto cotizan los bonos y las acciones argentinas. Depositphotos

Los bonos soberanos argentinos en dólares vuelven a operar en terreno negativo este lunes 19 de octubre y profundizan la tendencia bajista de las últimas jornadas, sin encontrar todavía señales de recuperación sostenida. En el tramo largo de la curva, algunos títulos bajo legislación local ya ofrecen rendimientos superiores al 12%, lo que refleja la mayor prima de riesgo que exigen los inversores para posicionarse en deuda argentina.

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En ese marco, los títulos en dólares caen hasta 0,75% encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2041 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,19%). En tanto, los Bonares cotizan con pérdidas de hasta 0,7% liderados por el Bonar 2041, Bonar 2028, y el Bonar 2038 (-0,68%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan opera en 660 puntos básicos.

En el frente doméstico, el mercado continúa atento a las novedades políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, particularmente a las especulaciones sobre las posibles candidaturas del peronismo. A esto se suma el último dato de inflación, que se ubicó en el 1,9% mensual pero la mayorista pegó un salto al 3,2%.

En paralelo, el contexto internacional continúa marcado por una elevada volatilidad y una mayor cautela entre los inversores. El petróleo Brent se mantiene por encima de los u$s100 por barril, mientras persisten las tensiones económicas y financieras tanto en Estados Unidos como en Europa. Este escenario vuelve a poner el foco sobre las presiones inflacionarias globales y el impacto de las tasas de interés elevadas sobre los activos de mayor riesgo.

Por su parte, Kevin Warsh, actual presidente de la Reserva Federal (Fed), evitó anticipar nuevas decisiones sobre la política monetaria estadounidense, aunque sus últimas declaraciones contribuyeron a moderar las expectativas de una suba de tasas en octubre. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos permanecen en niveles elevados, pese a haber retrocedido desde los máximos recientes, lo que continúa condicionando el atractivo de la deuda de los mercados emergentes, incluida la argentina.

MSCI Merval y ADRs Por otro lado, en un día clave para el mercado porque el S&P Merval pasó a llamarse MSCI Merval, con cambios en las empresas cotizantes. En este contexto, el MSCI Merval y MSCI BYMA general operan con caídas de hasta 1,23%.