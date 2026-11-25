El riesgo país ya supera los 1.100 puntos y las acciones argentinas caen hasta 12% en Wall Street + Agregar ámbito en









El riesgo país marca un nuevo máximo post elecciones. El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana.

El riesgo país ya supera los 1.100 puntos y la sangría de los bonos no se detiene Depositphotos

El riesgo país no cede ya que en esta jornada trepa otros 3,2% y alcanza los 1.128 puntos básicos. El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana. Esta semana, el Tesoro enfrenta vencimientos por más de $25 billones.

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En ese marco, el MSCI Merval cae casi 5% a 77.283 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Banco BBVA (-12,5%), y Banco Macro (-8,1%). Dentro de los ADRs también se evidencian mayoría de bajas, las centrales: BBVA (-11,6%), Grupo Supervielle (-7,2%), y Banco Macro (-5,8%).

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, expresó: "La fuerte suba del riesgo país, que pasó de un mínimo de 402 puntos en julio a casi 1.100 al cierre del 24 de noviembre, junto con el salto de los dólares financieros, refleja el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico. El contado con liquidación alcanzó los ARS 1.796 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en torno al 13%, frente a niveles inferiores al 5% durante buena parte del año".

Para este experto, si bien el movimiento tuvo un disparador externo, marcado por la corrección de las acciones tecnológicas en Wall Street, la presión sobre las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y la salida de capitales de los mercados emergentes, con Brasil como principal foco de tensión regional.

Sin embargo, consideró que el impacto sobre los activos argentinos fue "considerablemente mayor" que en otros países de la región, "lo que evidencia la vulnerabilidad estructural de la economía argentina asociada a la limitada capacidad de acumular reservas internacionales como para absorber shocks externos de esta magnitud".

A nivel internacional, las bolsas mundiales se desploman este miércoles, lastradas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de EEUU y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico, mientras que el dólar se fortaleció a la espera de los datos de inflación de EEUU, que podrían dar paso a un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Paralelamente se conoció que la actividad económica entró en recesión técnica. Si bien el EMAE de septiembre aumentó un 1,1% mensual en términos desestacionalizados, luego de una contracción del 2,5% mensual en julio y un incremento del 0,4% en agosto, no le alcanzó. A pesar del repunte de septiembre, los datos apuntan a una contracción del PIB del 1,8% en el tercer trimestre, luego de una caída del 0,6% en el segundo.

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