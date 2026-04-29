El S&P Merval cae pero el riesgo país mejora y se ubica en 577 puntos + Seguir en









El jefe de Gabinete se presentará en el Congreso y deberá responder sobre su patrimonio personal, mientras que el humor internacional mejora ante una salida al conflicto bélico en Medio Oriente.

Las acciones y los bonos locales, este 29 de abril.

El S&P Merval caía en la plaza local, mientras los ADRs cotizan mixtos en Nueva York, y el riesgo país mejoraba a 577 puntos. Entre las noticias que impactan a nivel local, el jefe de Gabinete se presentará en el Congreso y deberá responder sobre su patrimonio personal, mientras en la jornada previa, Luis Caputo defendió el programa económico en Expo EFI. El humor internacional, por su parte, mejora mientras se avecina una salida al conflicto bélico en Medio Oriente.

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Entre las noticias relevantes para el mercado, Manuel Adorni habla en el Congreso este miércoles 29 de abril. El jefe de Gabinete se presenta ante los diputados para brindar su informe de gestión. Es un evento con mucha expectativa en el ámbito político, dado que el funcionario romperá el silencio tras un mes de investigación penal sobre su patrimonio personal y a más de 30 días de su última conferencia de prensa.

A nivel global, los mercados recuperaban el equilibrio durante la sesión asiática del miércoles, a medida que se disipaban las preocupaciones sobre el conflicto en Irán y la salud del sector de la inteligencia artificial, y crecía el optimismo respecto a los resultados empresariales, mientras la atención se centraba en la decisión de la Reserva Federal prevista para más tarde.

El presidente Donald Trump afirmó que Irán pidió a EE.UU. que levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz mientras ambas partes negocian el fin de la guerra, que dura ya dos meses y trastornó el suministro energético mundial. Teherán quiere que esta vía navegable, fundamental para el transporte de petróleo y gas, se abra “lo antes posible, mientras tratan de resolver su situación de liderazgo”, dijo Trump el martes en Truth Social. Irán declaró que se encuentra en un “estado de colapso”, añadió.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval cae 1,1% a 2.839.195,330 puntos básicos. Entre las acciones que más caen se encuentran las acciones bancarias: Supervielle (-3,8%), Banco Macro (-3,4%) y BBVA (-2,7%). Entre los ADRs, los que más bajan son Supervielle (-2,1%), Grupo Financiero Galicia (-1,4%) y Banco Macro (-1,2%).

Bonos y riesgo país Los bonos en dólares en la plaza local operan mixtos, alternando bajas y alzas. El que más avanza es Bonar 2029N con el 0,5%, y el que más cae es el Global 2046 (-0,4%). El índice que mide el J.P Morgan se ubica en 577 puntos.