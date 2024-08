Deuda 2025, el talón de Aquiles que ve el mercado en el plan de Luis Caputo: cuánto y cuándo hay que pagar

Caputo mencionó en su encuentro con los agentes de bolsa que cuenta con los dólares necesarios para el pago de los intereses de enero, aunque aún no los transfirió al fiduciario. Dijo, también, que los cupones de capital se cubrirán mediante un "repurchase agreement" (REPO). Aunque, desde una consultora que asistió al encuentro, indican que , si se tiene en cuenta los precios actuales de los bonos, no resulta evidente la ejecución de un REPO, debido a que el nivel de garantías involucrado es muy elevado y eso lo hace muy costoso.

Por ello, sugieren que están evaluando usar una parte del oro de las reservas como parte de las garantías y que los pagos de julio del próximo año se financiarán con el superávit comercial, proveniente del sector agropecuario y energético, y que el BCRA comprará los dólares utilizando superávit fiscal, según comenta.

Reservas y cepo: el talón de Aquiles del programa económico

“En la vida real, la situación contrasta con un riesgo país que ronda los 1.550 pbs y un BCRA que ha dejado de comprar dólares y pierde reservas, las negativas según la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) son u$s4.300 millones. A esto hay que agregarle que el Gobierno ha usado entre u$s350 y u$s650 millones para intervenir en la brecha desde principios de julio”, según se desprende de un informe de EcoGo.

El trabajo sostiene que la caída en las reservas acumuladas en el tercer trimestre supera la cantidad acordada para todo ese periodo con el FMI. Desde otra reconocida consultora de la city porteña, sostienen que el Tesoro Nacional enfrenta significativos vencimientos de deuda en moneda extranjera en 2025, "especialmente de Bonares y Globales".

Esta situación se enfrenta sin acceso a financiamiento externo, "debido a un riesgo país elevado, que se sostiene arriba de los 1.000 pb desde 2019". "Esto presionará aún más las reservas internacionales del BCRA, como ocurrió en julio pasado, cuando un vencimiento de bonos llevó a una caída de u$s2.600 millones en las brutas y u$s3.600 millones en las netas", sostiene.

Vencimientos en dólares.jpeg Vencimientos en dólares, incluido el pago de BOPREALES. Fuente: Aurum Valores, con base en datos del Ministerio de Economía y el BCRA.

Para esa consultora, la administración de Milei busca consolidar el superávit fiscal y reabrir el acceso al financiamiento externo para refinanciar estos vencimientos. Sin embargo, "el riesgo país en constante aumento dificulta esta estrategia y obliga al Tesoro a adquirir divisas en el mercado local, lo que presiona el mercado de cambios y las reservas".

Es por eso que el Gobierno puso en marcha varias medidas, como la esterilización en el CCL y la reducción del plazo de pago de importaciones, pero vuelve y juega: "Estas acciones tienen un impacto negativo en las Reservas Internacionales Netas del BCRA, exacerbando la situación financiera del país", concluye.

Los grandes obstáculos

Una fuente del mercado que prefirió hablar "en off", señala en diálogo con Ámbito que los vencimientos de deuda en dólares para los próximos 12 meses con el sector privado suman u$s10.500 millones y con reservas negativas por u$s4.200 millones "hay un faltante de u$s15.000 millones que no queda claro como se va a conseguir si el riesgo país no baja". Y advierte que va a ser creciente en la medida que transcurra el tiempo y las reservas no se recompongan.

Y agrega: "Apelar a algún REPO es muy costoso y lo cierto es que el principal problema por el que el riesgo país no baja es la acumulación de reservas (y detrás de eso está el cepo), por lo cual el panorama luce bastante desafiante a pesar de lo que trata de transmitir el Gobierno".

Deuda de Caputo vs. la de Guzmán

Al ser consultado sobre si la deuda contraída durante la gestión pasada de Luis Caputo y luego renegociada por el exministro de Economía, Martín Guzmán, ha condicionado la actual situación financiera, la fuente contesta: "No es tanto el problema con la deuda que contrajo Caputo".

Y aclara que el aumento de la deuda en ese momento no pareció tan exorbitante. "Es cierto que la estructura que renegoció Guzmán dejó varios problemas, como cupones de interés muy bajos que lo hacen poco atractivo al inversor, pero creo que el principal problema es la estrategia que viene del gobierno anterior y sigue con (Javier) Milei", dice.

A lo que se refiere es a la decisión del Gobierno de mantener el cepo cambiario, lo que muchos describen como un enamoramiento con el control de capitales. "No digo liberar totalmente, pero sí ir dando señales de pasos que vayan en esa dirección más una política de apreciación cambiaria que afecta la acumulación de divisas. Esos condicionantes son los que impiden mejoras de condiciones financieras persistentes y profundas", concluye.

El riesgo latente de caer en default

Juan Alra, portfolio manager del grupo TPCG/Consultatio, deslizó en declaraciones a este medio que el riesgo de incumplimiento en un país como Argentina siempre existe si no se atisba un grado de estabilidad duradero en la macroeconomía. Y asegura, en línea con lo planteado anteriormente, que, esto se agrava "cuando las reservas no son suficientes y dependen en cierto grado de la brecha cambiaria", es decir, el cepo.

Alra reconoce el esfuerzo del Gobierno, sobre todo en lo que respecta al superávit fiscal, pero advierte que el costo social es alto. "El Gobierno da señales a los inversores de que el pago va a existir. Pero no hay que negar que lo que sigue es difícil, los próximos movimientos, como por ejemplo el levantamiento del cepo, aunque importante, es sumamente difícil y, por lo tanto, provocará incertidumbre. Y por último, hay que estar atento a los desembolsos del FMI para poder saldar las deudas", sostiene.

El estratega es claro al señalar que la deuda condiciona a los gobiernos y "sobre todo cuando es impagable y con entes del exterior que te condicionan la política interna". Para Alra, el Gobierno enfrenta un desafío recurrente al posponer la resolución de problemas estructurales, como el manejo de la deuda. "Este enfoque de diferir las soluciones hacia el futuro puede generar una carga significativa que, eventualmente, recae sobre la sociedad", lamenta.

Alra concluye que hoy por hoy, como están la situación, "parece difícil encontrar financiamiento posible para cubrir los vencimientos sin volver a endeudarse". Pues los vencimientos de deuda de cara a los próximos meses son bastante elevados para la cintura de un país que no logra acumular reservar de forma sostenible y estable hace varios años.