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30 de abril 2026 - 00:00

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 30 de abril

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de abril para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de abril.&nbsp;

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de abril. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a abril 2026. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,9%, en línea con el dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Informate más

A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados.

A continuación, conocé los detalles:

  • Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ($304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

  • Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

  • Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

  • Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril
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Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes a cobrar: abril

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: abril

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

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