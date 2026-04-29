Claudio Zuchovicki: "Por primera vez en mis 40 años de mercado, la Argentina no discute el rumbo económico"

El presidente de BYMA destacó que gran parte del los agentes económicos argentinos comparte el rumbo del Gobierno, y que también apoya la velocidad de los cambios.

Zuchovicki destacó que distintos sectores apoyan el rumbo económico, pese a que no a todos les va bien.

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) , Claudio Zuchovicki , aseguró este miércoles en el marco de la Expo EFI 2026 que por primera vez en sus 40 años en el mercado, la Argentina no discute el rumbo económico , pero sí se ven matices con respecto a la velocidad del cambio que impone la actual política económica.

En el auditorio CEA, el jerarca de BYMA destacó en su discurso que en este momento "a nadie le importa las finanzas" , ya que "viene el tiempo de la economía real" en el país . No obstante, entiende que el panorama local se encuentra fuertemente influenciado por el contexto internacional.

En esa misma línea, Zuchovicki sostuvo que esta realidad es un fenómeno "global", y que otros países de la región también experimentan problemas parecidos a los de la Argentina , ya que los reclamos se basan en tópicos similares, tales como un supuesto " atraso cambiario" o la " falta de competitividad" .

Zuchovicki fue a más y afirmó que "nadie sabe lo que va a pasar" a futuro, pero que está claro que el desafío para el mercado de capitales pasa ahora por canalizar vías de financiamiento hacia la economía real, en un escenario internacional en el cual la Argentina produce "lo que todo el mundo quiere comprar".

"Las finanzas ya no importan, importa la economía real"

Más tarde, el expositor insistió en la idea de que, en la discusión de hoy en día, "las finanzas ya no importan", sino que el foco se encuentra en las alternativas para dinamizar la economía real. "Tenemos todo a favor, puede salir mal. Siempre salió mal", reconoció entre risas.

"América Latina tiene una fuerza de cambio transitoria, no permanente. Lo que vendemos cada vez vale más y lo que importamos cada vez vale menos", manifestó y agregó: "El continente tiene flujo (poblacional) y uno quiere estar donde hay gente".

Por último, en lo que respecta al panorama político, dijo que los argentinos se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar en 2027 en cuanto a las definiciones políticas, para ratificar o no un rumbo económico que percibe agitado y veloz, pero sostenido por la mayoría de los agentes económicos nacionales.