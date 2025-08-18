Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este lunes 18 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.478,30 para la compra y a $1.561,30 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.623,75 para la compra y a $1.654,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.031,07.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.

Los contratos de dólar futuro anotaron caídas en todos sus plazos este lunes. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.496.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 18 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,6%.

Valor del MEP hoy, lunes 18 de agosto

El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 18 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.