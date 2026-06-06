Donald Trump analiza que Estados Unidos tenga acciones en las grandes empresas de IA

Al calor del boom de la inteligencia artificial, Donald Trump evalúa que Estados Unidos tome participación en empresas del sector para que los ciudadanos compartan parte de las futuras ganancias. El republicano señaló que ya mantuvo conversaciones preliminares con líderes del sector.

Archivo. Trump se mete de lleno en el debate por las ganancias de la IA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , abrió la puerta a una idea que gana terreno en Washington: que el Estado participe accionariamente en las principales compañías de inteligencia artificial y que parte de los beneficios económicos de esa industria lleguen "directamente" a los ciudadanos. Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario aseguró que planea discutir la propuesta con ejecutivos del sector en los próximos días y sugirió la posibilidad de construir una especie de asociación entre las empresas de IA y la población estadounidense.

“Hay conceptos mediante los cuales podrían entregarse participaciones al público estadounidense , de manera que los ciudadanos estadounidenses se conviertan esencialmente en socios de las empresas”, afirmó Trump. “Hay algo muy interesante en eso, donde casi se convierte en una asociación con el público estadounidense, y vamos a estudiarlo”.

El republicano señaló que ya mantuvo conversaciones preliminares con compañías del sector, aunque evitó dar detalles sobre cuáles participaron o en qué etapa se encuentran las negociaciones.

Además, se mostró receptivo a una alternativa que comenzó a circular en medios estadounidenses: la creación de un fondo soberano administrado por el gobierno que concentre esas participaciones y distribuya parte de los rendimientos entre la población.

Archivo. Días atrás, Trump firmó una orden ejecutiva para que el gobierno de EEUU tenga un acceso temprano a nuevos modelos IA, antes de su presentación al público.

“Lo estamos conversando, de una forma en la que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse del éxito de la inteligencia artificial”, sostuvo. “Sería algo hermoso. Y los haría ricos”, agregó.

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto de creciente discusión sobre cómo repartir los beneficios económicos que podría generar la inteligencia artificial en los próximos años, especialmente ante la expectativa de multimillonarias salidas a bolsa de empresas líderes del sector.

Según una persona familiarizada con el asunto, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ya había planteado a Trump a comienzos de 2025 la posibilidad de que el gobierno estadounidense mantenga participaciones en compañías de IA. La idea retomaba propuestas previas impulsadas por OpenAI, que contemplaban la donación de acciones para financiar un fondo público junto a otras empresas tecnológicas.

En este escenario, la administración Trump ya avanzó en inversiones estatales en casi una docena de compañías desde su regreso a la Casa Blanca, incluidas firmas vinculadas a minerales estratégicos. También anunció la posibilidad de tomar hasta un 10% del capital de Intel.

El temor por el impacto de la IA en el mercado laboral

La discusión es parte de un presente donde legisladores y funcionarios públicos buscan respuestas frente al impacto que la inteligencia artificial podría tener sobre el empleo y la distribución de la riqueza.

Las preocupaciones giran en torno a la posibilidad de que empresas como OpenAI o Anthropic concentren enormes beneficios mientras millones de trabajadores ven transformadas o reemplazadas sus tareas por sistemas automatizados.

En ese contexto, el senador Bernie Sanders presentó esta semana una iniciativa aún más ambiciosa. El proyecto propone que las principales compañías de IA cedan el 50% de sus acciones a un fondo soberano administrado por el gobierno.

“Dado que la inteligencia artificial se construye sobre el conocimiento colectivo de la humanidad, la riqueza que genera debe beneficiar a la humanidad”, escribió Sanders en una columna publicada por The New York Times para defender su proyecto, denominado American AI Sovereign Wealth Fund Act.

OpenAI y Anthropic también promueven fondos públicos

La idea de compartir los beneficios de la IA no es nueva dentro de la industria. Tanto OpenAI como Anthropic han planteado en distintas oportunidades la creación de mecanismos públicos para distribuir parte de las ganancias derivadas del avance tecnológico.

De hecho, OpenAI publicó en abril una propuesta para crear un “Fondo de Riqueza Pública” destinado a que “las personas participen directamente de los beneficios de ese crecimiento”.

Durante esta semana, Altman visitó Washington y mantuvo reuniones con legisladores de ambos partidos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, además de funcionarios de la Casa Blanca. La compañía indicó que el objetivo fue impulsar su visión de colaboración público-privada en inteligencia artificial.

Más allá de los dichos de Trump, el debate sobre quién capturará el valor económico generado por la IA comenzaron a expandirse más allá de Estados Unidos.

Así, líderes empresariales anticipan cambios profundos en el mercado laboral. El CEO de Standard Chartered, Bill Winters, afirmó recientemente que planea reemplazar parte de lo que definió como “capital humano de menor valor” mediante inteligencia artificial.

En Corea del Sur también comenzó a discutirse cómo redistribuir las ganancias derivadas de la industria. Un asesor clave del presidente propuso utilizar los ingresos fiscales generados por el crecimiento de la IA para financiar un “dividendo ciudadano”.

“Una posibilidad histórica poco común se presenta ahora ante Corea”, escribió en Facebook Kim Yong-beom, jefe de políticas presidenciales. “La posibilidad de convertirse no solo en un país que suministra infraestructura para la IA, sino en el primer país que devuelve los beneficios extraordinarios de la era de la inteligencia artificial a la vida de las personas”.