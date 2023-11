Javier Bolzico: “No se necesita una solución nuclear para resolver el problema de las Leliq”

J.B.: No. No se necesita ninguna intervención, usando lenguaje médico, de una medida quirúrgica. Esto es totalmente manejable. La mitad de esa manera. Por otro lado, la demanda de dinero hoy es cercana al 3%. Históricamente, en los peores momentos estaba al 6%. Con lo cual, recuperando mínimamente el nivel de confianza en la economía y en la estabilidad, aumenta la demanda de dinero, se duplicaría. Con lo cual, ahí ya tenés resuelto otro tercio de las LELIQ. Y el resto es manejable, es una deuda del Banco Central. Con lo cual, no necesitas una solución nuclear. No es necesario un Plan Bonex. Sería una mala práctica.

P.: ¿En qué tiempo podría darse el esquema que propone?

J.B.:Conforme se dé una recuperación de la demanda de títulos públicos, en cuestiones semanas podría revertirse. De acuerdo a la demanda que hay en el mercado, el Banco Central vendería los títulos públicos rescatando LELIQ. Y la demanda de dinero también se irá generando, cuando se cree la confianza, en dos o tres meses. Entonces, es algo que hay que ir llevando. El verdadero problema es el déficit fiscal. Sería un error confundir a LELIQ con otro problema. El problema está en otro lado, y es lo que hay que resolver, que es el déficit fiscal.

Javier Bolzico presidente de ADEBA ADEBA

P.: Es de suponer que cualquiera de los dos candidatos presentara un plan de estabilización, ¿no sería importante que lo anuncien apenas asuman o apenas sean nombrados?

J.B.: Sí, yo creo que es muy importante la oportunidad y no hay mucho tiempo. Desde el principio debe ser el plan anunciado, debe demostrar ser consistente y a partir de ahí ser creíble. Esa es la clave del éxito de la próxima gestión.

P.: Ustedes en ADEBA hicieron una propuesta sobre las LELIQ ¿se la hicieron conocer a los candidatos Massa y Milei?

J.B.: Sí. Nosotros hicimos un estudio sobre cómo creemos que se puede resolver este tema. Lo hemos hablado con los equipos técnicos de todos los espacios.

P: Siempre se dice que la situación actual es diferente a la del 2001, porque prácticamente no hay nivel de endeudamiento de privados. ¿Esto es así?

J.B.: Es cierto, el nivel de endeudamiento de los privados es muy bajo, y la contracara de eso es el bajo grado de bancarización. Entonces, en ese sentido, las empresas no están endeudadas. A diferencia de esa época, quizás haya más distorsión en los precios relativos y la situación fiscal es mucho más delicada, el gasto es mucho más alto. Entonces, por ese lado hay que atacar las cuestiones. Pero sí, a diferencia del 2001, el sector de empresas privadas está mejor, y especialmente el sector bancario y financiero. Está líquido y solvente, está listo para financiar el crecimiento, cosa que no pasó a la salida del 2001.

P.: ¿Es cierto que tenemos una crisis muy profunda, con muchos desequilibrios? ¿Cuál es su visión?

J.B.: Yo creo que vienen momentos muy desafiantes, que van a requerir buena praxis en términos de manejo del gobierno. Hay que corregir muchos desequilibrios y probablemente sean tiempos duros como todas estas cuestiones cuando se enfrentan.

Lo bueno es que, si uno mira la potencialidad de Argentina, tanto por cómo parece que va a venir el sector externo en los próximos 2 o 3 años, en términos de precios relativos de los bienes que producimos nosotros, nuestra propia producción, más el potencial de nuestra gente y de empresas, hay motivos para tener esperanza luego de corregir los desequilibrios actuales.