Betina Stein: "El FMI debe asumir las irregularidades del préstamo a Argentina a la hora de renegociar"

Periodista: ¿Cómo ve las negociaciones del acuerdo con el FMI? ¿Qué va a investigar la misión que va a venir a la Argentina?

Betina Stein: La misión del FMI va a venir determinar las condiciones en las que se dio el crédito y establecer puntos para trabajar junto a la Argentina. Si es serio el informe, difícilmente se pueda llegar a un resultado que niegue que se violaron las normas que establece el propio organismo. Y es que se permitió a sabiendas que la fuga de capitales violó artículos de la normativa constitutiva del Fondo, se violaron sus propias normas y la Argentina no lo ocultó.

Esto es muy importante, sobre todo políticamente, porque el día de mañana, si el actual ministro de Economía y posible presidente Massa vuelve a sentarse a negociar el acuerdo, después del 10 de diciembre, puede poner sobre la mesa un informe que dice que se violaron normas. Puede ser un elemento de negociación importante.

Dolar FMI_Valija (1).png El Fondo hizo varios desembolsos al país en el año.

P.: ¿El FMI puede ceder ante un elemente de ese tenor?

B.S.: De algo se tendrán que hacer cargo. Si el Fondo violó la normativa y a raíz de eso puso a Argentina en problemas, Massa tendrá que ponerse firme y en algo van a tener que ceder, como, por ejemplo: plazos más laxos, reducción de tasas, etcétera. Si esto trae consecuencias o no para los funcionarios de Fondo, no lo sabemos. Eso dependerá de qué establezca la normativa del organismo. No tengo en claro si existen sanciones determinadas o no para estos casos.

P.: ¿Hay antecedentes similares en el mundo? ¿Qué elementos hay hoy para investigar el acuerdo y fijar las sanciones?

B.S.: No hay antecedentes mundiales de estas características ni de créditos de esta envergadura que se hayan formalizado violando toda la regulación. Lo cierto es que la Justicia tiene todos los elementos disponibles para probar las irregularidades a disposición. Existe un informe económico del BCRA de 2020 que marca la fuga de capitales y que da cuenta de que, si bien no estaba prohibida porque el macrismo había levantado todas las limitaciones a la salida de fondos, sí es un elemento para investigar el hecho de que el 1% de los CUITs explican las dos terceras partes de la fuga de capitales de personas jurídicas y el 1% da cuenta del 22% de la fuga de personas humanas. Hay que ver si no hay intereses creados con los funcionarios. La jueza tiene la facultad de levantar el secreto que rige sobre esa información.

Pero, por otro lado, hay que ver que hay un informe legal del BCRA y otro de Auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN), que dice lo mismo que el Central y que habla de la no intervención de funcionarios competentes. Porque la Ley de Administración Financiera dice que sólo el Poder Ejecutivo puede autorizar el inicio de negociaciones para la toma de crédito con un organismo multilateral que va a constituir deuda externa por fuera de la Ley de Presupuesto. Eso no sucedió. Asimismo, la carta de intención la debería haber firmado el ministro de finanzas y no el de Hacienda, como se hizo.

P.: ¿Qué sanciones les cabrían a los funcionarios locales? ¿Pueden tener que responder con su patrimonio?

En principio, creo que las decisiones, cuando son políticas, no deben ser juzgadas, pero si se violan todos los procedimientos exigidos, como en este caso, sí amerita una investigación. De hecho, el Decreto 239/2021 instruye a la Procuración del Tesoro a presentarse como querellante en la causa sobre la investigación de la deuda y a realizar las acciones de recupero del daño económico.

A nivel local, la Argentina no necesita más pruebas para actuar contra los funcionarios nacionales. Con lo que se tiene hoy ya es suficiente para avanzar. Y la Ley de Administración Financiera y la de Responsabilidad del Estado establecen que un funcionario que, por mal desempeño de sus funciones, ya sea por omisión o comisión, le haga un daño económico a su país debe responder con su patrimonio a ello. Además, hay penas de prisión previstas.