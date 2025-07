Jeff Bezos vende acciones de Amazon por casi u$s737 millones: cuál es el motivo

La operación de venta registrada esta semana es la primera que realiza en 2025, aunque no la única transferencia de acciones: en lo que va del año, Bezos ha donado cerca de 930.000 acciones a organizaciones sin fines de lucro. En marzo informó que había cedido títulos por unos 60 millones de dólares a entidades benéficas no especificadas, a los que se sumaron u$s125 millones y otros u$s5 millones en junio.

Sus principales iniciativas filantrópicas son el Bezos Earth Fund, un compromiso de u$s10.000 millones dedicado a combatir el cambio climático, y el Bezos Day One Fund, dotado con u$s2.000 millones para asistir a personas en situación de calle y fomentar la educación infantil temprana.

Además, en años anteriores ha impulsado el Bezos Courage and Civility Award, un reconocimiento acompañado de una donación de u$s100 millones, entregado a figuras como Dolly Parton y Van Jones para apoyar sus causas solidarias.