Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA bajaron u$s136 millones este miércoles.

El dólar oficial opera a $1.410,60 para la compra y a $1.462,70 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s136 millones, hasta los u$s42.066 millones . Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que hubo pagos de deuda por aproximadamente u$s35 millones.

En paralelo, las tasas pasivas mostraron una importante suba. La TAMAR pasó del 44,75% al 47,13%, mientras que la BADLAR pasó del 40,8% al 44,13%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se vende a $1.430.

El dólar blue se vende a $1.470 y la brecha con el oficial se ubica en el 3,2%.

Valor del MEP hoy, jueves 9 de octubre

El dólar MEP opera a $1.533,20 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,2%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 9 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.560,51 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 9 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 9 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.534,17, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 9 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s123.620, según Binance.