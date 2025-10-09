Fuerte respaldo de Scott Bessent al esquema cambiario: aseguró que las bandas "siguen siendo adecuadas"

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dio este jueves un fuerte respaldo al esquema cambiario, en medio de las dudas sobre su sostenibilidad. Lo hizo a la vez que confirmó una compra de pesos y el swap por u$s20.000 millones.
De este modo, el equipo económico de Luis Caputo busca despejar las dudas sobre la sostenibilidad del régimen cambiario y las expectativas de devaluación.
Con el objetivo de ayudar al Gobierno argentino a disipar la incertidumbre sobre la solidez de la política cambiaria, el funcionario económico más importante de Donald Trump aseguró que "las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas".
