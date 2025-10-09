Fuerte respaldo de Scott Bessent al esquema cambiario: aseguró que las bandas "siguen siendo adecuadas"







De este modo, el equipo económico de Luis Caputo busca despejar las dudas sobre la sostenibilidad del régimen cambiario y las expectativas de devaluación.

Las declaraciones del Tesoro de Estados Unidos comienzan a llegar con contundencia.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dio este jueves un fuerte respaldo al esquema cambiario, en medio de las dudas sobre su sostenibilidad. Lo hizo a la vez que confirmó una compra de pesos y el swap por u$s20.000 millones.

Con el objetivo de ayudar al Gobierno argentino a disipar la incertidumbre sobre la solidez de la política cambiaria, el funcionario económico más importante de Donald Trump aseguró que "las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas".

Noticia en desarrollo.-