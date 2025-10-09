SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de octubre 2025 - 16:19

Fuerte respaldo de Scott Bessent al esquema cambiario: aseguró que las bandas "siguen siendo adecuadas"

De este modo, el equipo económico de Luis Caputo busca despejar las dudas sobre la sostenibilidad del régimen cambiario y las expectativas de devaluación.

Las declaraciones del Tesoro de Estados Unidos comienzan a llegar con contundencia.

Con el objetivo de ayudar al Gobierno argentino a disipar la incertidumbre sobre la solidez de la política cambiaria, el funcionario económico más importante de Donald Trump aseguró que "las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas".

Noticia en desarrollo.-

