Auxilio de Trump: Scott Bessent anunció que el Tesoro de EEUU vendió dólares en el mercado y confirmó el swap por u$s20.000 millones

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció que "compramos directamente pesos argentinos" por lo que confirmó el rumor que circulaba por la city. Además, ratificó el acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central.

Tras un largo hermetismo y en el final del viaje del ministro de Economía Luis Caputo , a Washington , el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , anunció que intervino en el mercado cambiario con la "compra de pesos", lo que confirmó fuertes rumores que indicaban que, a través de un banco internacional, el gigante del norte vendió dólares en la rueda local. Además confirmó que cerraron un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina y ratificó el esquema de bandas para la flotación del dólar.

"Hoy compramos directamente pesos argentinos" , confirmó desde la red social "X", el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Además, anunció que "hemos cerrado un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina" . Pero los anuncios no terminaron ahí, también dijo que "su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito" ante las dudas que sugerían que el esquema cambiario sería modificado tras las elecciones de medio término del 26 de octubre.

En esta jornada, en la que el Tesoro local se había quedado prácticamente sin dólares -unos u$s353 millones dentro de sus arcas en el BCRA- para sostener el tipo de cambio dentro de la banda, apareció a media rueda "oferta privada" que hizo caer al dólar mayorista desde los $1.470 hasta los $1.420. Lo que sucedió fue que, a partir del mediodía, Estados Unidos a través del Banco Santander intervino en el mercado oficial comprando pesos , según confirmaron a Ámbito desde la entidad financiera.

" El Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D.C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina , incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", reveló Bessent, al tiempo que reconoció que "Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez".

Así, el secretario del Tesoro brindó un apoyo sin precedentes al sostener que "el Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados" y le recalcó al ministro Luis Caputo que "el liderazgo económico de América Primero del presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense".

"El Ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa", agregó Bessent, al remarcar la importancia de la relación y el cumplimiento de los acuerdos pactados con la entidad financiera internacional. "Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas", destacó.

El apoyo de EEUU a la espera de la reunión de Trump y Milei

"Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del Presidente Javier Milei", también expresó Bessent que resaltó su enfoque en lograr "una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados".

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista", dijo y dijo que espera con interés la reunión entre el presidente Donald Trump y su par, Javier Milei, el 14 de octubre, y volver a ver al ministro Luis Caputo al margen de las Reuniones Anuales del FMI.