Wall Street se toma un respiro y opera a la baja tras tocar un nuevo récord

Los principales índices de Wall Street operan a la baja este jueves, luego de que una serie de advertencias sobre una posible sobre valuación de las acciones y políticas económicas excesivamente laxas resonaron en los mercados globales.

La presidente del FMI, Kristalina Georgieva , advirtió sobre posibles correcciones en los mercados financieros y la falta de rigidez fiscal a nivel mundial. "No se sientan demasiado cómodos" , planteó.

Poco antes, el Banco de Inglaterra planteó el riesgo de un cambio de la tendencia si el ánimo de los inversores empeoraba por las dudas sobre la IA o la independencia de la Reserva Federal.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,14%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% para abajo.

Las acciones con mayor volatilidad son Delta Air Lines (+6,7%), United Airlines (+7%) y Albermarle Corp (+4,5%). En la vereda opuesta, apenas un par de empresas cotizan en rojo, entre las que se incluye Warner Bros Discovery (-2,7%) y PulteGroup (-3,5%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. El Nasdaq sube 27%, el S&P 500 acompaña con +17% y el Dow Jones le sigue con +10%.

Los mercados en el resto del mundo

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,27% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,10% y el CAC francés acompaña con 0,01%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,38%.

En Asia, la bolsa de Shanghái volvió a operar después del receso de una semana por la "Semana Dorada" con un incremento de 1,32%. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,29% y el Nikkei japonés aumentó 1,80%.