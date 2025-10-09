Los principales índices de Wall Street operan a la baja este jueves, luego de que una serie de advertencias sobre una posible sobre valuación de las acciones y políticas económicas excesivamente laxas resonaron en los mercados globales.
Wall Street se toma un respiro y opera a la baja tras tocar un nuevo récord
De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas.
-
Bonos y ADRs se dieron vuelta y cerraron en alza, ante fuerte volatilidad y diversos rumores sobre anuncios desde EEUU
-
Wall Street: Nasdaq quebró los 23.000 puntos por primera vez, de la mano de las tecnológicas
La presidente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió sobre posibles correcciones en los mercados financieros y la falta de rigidez fiscal a nivel mundial. "No se sientan demasiado cómodos", planteó.
Poco antes, el Banco de Inglaterra planteó el riesgo de un cambio de la tendencia si el ánimo de los inversores empeoraba por las dudas sobre la IA o la independencia de la Reserva Federal.
Las claves de Wall Street en la previa
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,14%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% para abajo.
Las acciones con mayor volatilidad son Delta Air Lines (+6,7%), United Airlines (+7%) y Albermarle Corp (+4,5%). En la vereda opuesta, apenas un par de empresas cotizan en rojo, entre las que se incluye Warner Bros Discovery (-2,7%) y PulteGroup (-3,5%).
De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. El Nasdaq sube 27%, el S&P 500 acompaña con +17% y el Dow Jones le sigue con +10%.
Los mercados en el resto del mundo
En Europa, el Euro Stoxx baja 0,27% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,10% y el CAC francés acompaña con 0,01%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,38%.
En Asia, la bolsa de Shanghái volvió a operar después del receso de una semana por la "Semana Dorada" con un incremento de 1,32%. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,29% y el Nikkei japonés aumentó 1,80%.
- Temas
- Wall Street
- Europa
- Asia
Dejá tu comentario