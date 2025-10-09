Crece la expectativa por anuncios: las acciones suben hasta 8% en Wall Street y los bonos rebotan más de 2%







Tras las subas del miércoles y en medio de rumores sobre las negociaciones entre el equipo de Caputo y EEUU, el mercado muestra cautela.

Los bonos en dólares extienden ganancias con subas de hasta 2% y las acciones en Wall Street escalan hasta 7%. Esto sucede, ante la fuerte expectativa de que hoy se den a conocer novedades desde Washington ante la falta de dólares que posee el Tesoro para contener el tipo de cambio.

Cabe recordar que el viernes es feriado en Argentina y el lunes es feriado en EEUU, por lo que el último día de volumen fuerte puede darse hoy, tanto en los bonos como en el dólar y previo a la reunión de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca.

Los ADRs escalan hasta 7% en Wall Street

Noticia en desarrollo.-