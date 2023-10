La economía en stand by a pocos días de las elecciones

Faltan apenas cuatro días para las elecciones presidenciales del 22 de octubre y la economía parece haber entrado en un estado de wait and see o stand by, según la jerga de los distintos analistas de la City, o, dicho en criollo, “compás de espera” en todos los frentes. Y es que la incertidumbre reinante es mucha y la expectativa respecto de lo que pueda suceder el día después de las elecciones, sobre todo respecto de una posible devaluación del peso, es un factor clave dado que que podría cambiar drásticamente el clima de negocios y la dinámica económica.