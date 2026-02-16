Las bolsas europeas operan mixtas en una jornada marcada por la falta de China y EEUU en los mercados globales + Seguir en









Los principales índices de Europa caen ligeramente en una jornada con poca actividad global. En tanto, el oro muestra retroceso y el dólar se afirma.

El mercado europeo es una de las pocas plazas de peso que operan este lunes. Depositphotos

En una jornada sin los mercados de EEUU ni China por feriados, las bolsas europeas operan este lunes con disparidad, por lo que el índice paneuropeo STOXX Europe 50 a encara una sesión que roza la neutralidad tras la volatilidad de las últimas semanas.

La suba, de apenas 0,1%, refleja la cautela entre los inversores antes de la publicación de datos de producción industrial en la eurozona y nuevas cifras de ganancias corporativas. En los mercados locales, el DAX en Alemania cae 0,17%, mientras que el CAC 40 de Francia sube 0,18%.

Por fuera de la eurozona, el FTSE 100 del Reino Unido suba 0,19%, aunque con movimientos contenidos por la baja liquidez global, influida por la ausencia de operaciones enWall Street por el feriado en EEUU.

Mirada hacia Asia: actividad mixta y mercados cerrados Mientras tanto, en Asia los mercados operaron de forma mixta. En Japón el índice Nikkei 225 mostró una leve caída (-0,25%) ante datos económicos decepcionantes del PBI, mientras que otras plazas como Hong Kong registraron subidas moderadas (0,52%) en sesiones más cortas.

Por su parte, varias bolsas chinas, surcoreanas y taiwanesas estuvieron cerradas por el Año Nuevo lunar, lo que limita la referencia desde la región para los operadores europeos.

Wall Street La ausencia de Wall Street esta jornada limita la liquidez de los mercados bursátiles de todo el mundo. Robb Miller El oro retrocede por un dólar más firme En el mercado de commodities, el oro cotiza cae 0,73% este lunes, hastau$s5.009,49 la onza, presionado por el fortalecimiento del dólar, que en la jornada aumenta 0,15%. Los analistas señalaron que un dólar fuerte suele encarecer los activos denominados en esa moneda y reduce el atractivo del oro como refugio. La corrección actual se produce tras una racha previa en la que el metal había mostrado fortaleza en medio de expectativas de recortes de tasas y compraventas de activos seguros, aunque todavía mantiene niveles históricamente elevados comparados con hace meses.