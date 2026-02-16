La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral de Javier Milei

La central obrera se reúne esta mañana de urgencia para delinear el plan de acción contra los cambios que busca implementar el Gobierno. Analizan medida de fuerza de 24 horas ante el avance del proyecto oficial en el Congreso.

Se especula que la fecha del paro podría ser el mismo día del debate de la iniciativa del Gobierno en Diputados. Desde la oposición advirtieron que la aprobación de la reforma laboral va a generar un clima de mayor conflictividad social . “Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable” , advirtió José Mayans , el jefe del bloque del Senado de Unión por la Patria ayer en declaraciones radiales.

Desde la conducción cegetista, el cosecretario general Cristian Jerónimo afirmó que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional” , subrayando que la medida de fuerza de 24 horas se analizará hoy para ponerle fecha y organización. Para Jerónimo, el proyecto debe sufrir modificaciones o incluso ser rechazado tal como está, ya que a su juicio no representa una mejora para los trabajadores.

Internamente, sectores de la CGT que tradicionalmente optan por posturas más dialoguistas se ven ahora presionados por bases sindicales y organizaciones alineadas con el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) , que ya anticiparon medidas de lucha coordinadas.

Rechazo a la reforma laboral de Javier Milei

La reforma laboral promovida por el presidente Milei —que busca modernizar el mercado de trabajo flexibilizando ciertas normas y agilizando procesos para empleadores— ha generado rechazo sindical, que la considera regresiva y lesiva para los derechos adquiridos de los trabajadores. La CGT sostiene que la iniciativa “no tendrá impacto real en la creación de empleo” y que beneficiará a sectores concentrados en detrimento de los trabajadores.

Este rechazo se suma a las protestas y movilizaciones sindicales que ya se han visto en los últimos días, como marchas hacia el Congreso y reclamos en la calle, junto con posiciones de otras organizaciones como las CTA y gremios estatales que anticipan paros sectoriales.

La situación en el Congreso y la conflictividad social

La decisión de la CGT ocurre justo cuando el oficialismo busca acelerar la discusión del proyecto en Diputados antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. La medida de fuerza —si finalmente se oficializa— sería la respuesta más contundente hasta ahora de la central obrera frente a una reforma que ya generó tensiones parlamentarias y protestas en las calles.

La definición de hoy marcará un hito en la estrategia sindical contra el gobierno de Milei, ya que un paro general de 24 horas puede presionar a los legisladores y visibilizar el descontento de los trabajadores frente a una reforma que será decisiva para las políticas laborales del país.