Cómo funcionarán los servicios públicos del AMBA durante los feriados de Carnaval 2026

El transporte, atención administrativa, estacionamiento y actividades culturales modificarán sus actividades. Otros sectores trabajarán con normalidad.

Los servicios públicos cambiarán su funcionamiento durante los feriados ed carnaval.

El fin de semana extra largo por el Carnaval 2026 traerá cambios en el funcionamiento de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Las modificaciones abarcan transporte, atención administrativa, estacionamiento y actividades culturales, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en el conurbano.

Uno de los puntos más relevantes será la afectación del tren Sarmiento , que no prestará servicio durante dos días y luego operará de manera limitada.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , los hospitales mantendrán operativas sus guardias médicas, al igual que el SAME . Sin embargo, las escuelas permanecerán cerradas y no habrá atención en sedes comunales ni en la oficina de Rentas.

El Registro Civil solo atenderá guardias por defunción, mientras que el Registro de Licencias de Conducir no abrirá sus puertas durante los feriados. También se confirmó que el sistema de Ecobici no estará disponible.

Durante el lunes y el martes no regirá el sistema de estacionamiento medido. Además, se permitirá estacionar en avenidas , con excepción de las siguientes:

9 de Julio

Perito Moreno

La Rábida

General Paz

Leopoldo Lugones

Intendente Cantilo

Teniente General José Luis Dellepiane

Luis Huergo

Eduardo Madero

Calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz

También estará habilitado estacionar junto al cordón derecho en calles donde habitualmente está prohibido hacerlo en días hábiles de 7 a 21 horas. No obstante, seguirán vigentes las prohibiciones permanentes en los sectores habituales.

Los controles de alcoholemia continuarán activos en distintos puntos de la ciudad durante todo el fin de semana largo.

Recolección de residuos y servicios de emergencia

La recolección de residuos funcionará con normalidad. Asimismo, se mantendrán operativas las guardias de la Dirección General de Infracciones, junto con los servicios de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y la Línea 103.

En los cementerios porteños, las inhumaciones se realizarán de 8 a 12 horas.

Parques, museos y espacios culturales

La Reserva Ecológica abrirá de 9 a 19. El Jardín Botánico funcionará únicamente el martes, de 9.30 a 18.45.

Los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca estarán abiertos el lunes, pero no el martes. Los museos porteños recibirán visitantes, mientras que los teatros municipales no ofrecerán funciones.

El tren Sarmiento: servicio interrumpido y recorrido reducido

La empresa Trenes Argentinos anunció que el tren Sarmiento no circulará el sábado ni el domingo en ningún sentido debido a trabajos de modernización del sistema de señalización y mejoras en seguridad operativa entre Villa Luro y Liniers.

tren sarmiento Algunas líneas de trenes se verán interrumpidas. Archivo

El lunes y el martes el servicio se limitará al tramo comprendido entre Haedo y Moreno, con frecuencias propias de cronograma de feriado.

Desde la empresa recomendaron a los pasajeros buscar alternativas para trasladarse desde la zona oeste del conurbano hacia la Capital Federal y salir con mayor anticipación. Las tareas podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.

Obras enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria

Según informó la compañía, los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria impulsada por el Gobierno Nacional, que apunta a mejorar frecuencia, confiabilidad y seguridad en uno de los corredores más importantes que conectan el conurbano con la Ciudad.

En paralelo, en la estación Once se realizará la renovación del tendido ferroviario, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas en una de las terminales más transitadas del país.

Para seguir el estado del servicio, los usuarios pueden consultar el sitio oficial del Gobierno o la aplicación de Trenes Argentinos, donde se publican actualizaciones en tiempo real.

De esta manera, el feriado por Carnaval 2026 combinará menos actividad administrativa con operatividad en servicios esenciales, aunque con un impacto significativo en el transporte ferroviario para quienes utilicen el ramal Sarmiento.