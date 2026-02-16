El mensaje de Luis Caputo a los empresarios por la reforma laboral: "Reducimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

En medio del debate parlamentario, el titular del Palacio de Hacienda expresó su “asombro” por la falta de entusiasmo del sector privado tras el recorte de contribuciones para nuevos empleos.

El ministro de Economía cuestionó la falta de respaldo del sector privado a la fuerte reducción de cargas patronales incluida en la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo , envió este domingo un mensaje directo a los principales dirigentes empresariales argentinos , cuestionando la falta de entusiasmo de las cámaras empresarias por el avance de la reforma laboral . El funcionario expresó su "asombro" por la tibia reacción de los referentes del sector privado por las reducciones de cargas patronales que propone la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei , cuyo debate seguirá en la Cámara de Diputados . Por su parte, la CGT se reunirá de urgencia este lunes para definir si va al paro nacional contra el proyecto del Gobierno.

La reforma laboral incluye un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , reducirían las contribuciones de los empleadores por un nuevo trabajador desde alrededor del 27% actual a 15% durante 48 meses . Esto se traduce en una disminución de la cuña laboral (contribuciones patronales + aportes personales) desde el 44% al 32% del salario bruto en promedio, con cargas sensiblemente menores para trabajadores bajo el nuevo régimen.

“ Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro! ”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X, en alusión a uno de los principales puntos del proyecto oficial.

Caputo afirmó que este componente de la reforma —pensado para abaratar el costo del empleo y estimular la formalización — debería haber generado una mayor recepción positiva entre los empresarios, quienes, a su juicio, no se expresaron con entusiasmo pese a la magnitud del recorte.

Si bien el sector privado mantiene ciertos reparos sobre cómo impactará la reforma en la competitividad y el empleo, algunos representantes señalaron que aún prevalecen inquietudes sobre otros aspectos de la normativa y su aplicación práctica, mientras sectores industriales reclaman medidas adicionales para estimular la producción y el crédito.

La intervención de Caputo se da en un contexto de presión parlamentaria para concluir el debate en Diputados, donde el proyecto ya tuvo media sanción en el Senado. Antes de la discusión en comisiones, el Gobierno ha intentado subrayar estos beneficios fiscales como una herramienta crucial para generar empleo formal y reducir la informalidad laboral.

El mensaje también fue retuiteado por el presidente Milei, lo que remarca la importancia política que el Gobierno le asigna a este punto de la reforma.

Cuál es el objetivo del recorte de cargas patronales

Según los análisis incluidos en la propuesta, la reducción de cargas busca:

Aliviar el costo del empleo formal para nuevos trabajadores.

Mejorar la competitividad relativa de Argentina al compararse con países de la OCDE.

Estimular la incorporación de trabajadores a la economía registrada.

Aun así, la ausencia de un respaldo explícito de las grandes cámaras empresariales destaca las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el sector privado sobre la trayectoria del modelo económico y laboral en marcha.