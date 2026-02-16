Gremio de Aceiteros confirmó que irán al paro este jueves contra la reforma laboral y suma presión a la CGT + Seguir en









El titular del gremio, Daniel Yofra, pidió intensificar las medidas contra el Gobierno con el que admitió no tener diálogo. En tanto, la CGT se reúne este lunes de urgencia para definir la línea de acción contra el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei.

La convocatoria de los aceiteros amplía el plan de lucha sindical contra la reforma laboral y tensiona a la CGT para que se pronuncie con un paro general. Redes

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Aceiteros) convocó este jueves 19 de febrero a un paro nacional como medida de protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una señal de endurecimiento del conflicto gremial que presiona también a la Confederación General del Trabajo (CGT). La huelga fue anunciada por su titular, Daniel Yofra, quien sostuvo en declaraciones periodísticas que las protestas “no alcanzan solo manifestarse en las calles” y llamó a intensificar las medidas frente a un Ejecutivo con el que admitió no tener diálogo.

“El paro es una herramienta fundamental, somos producto de los paros y de las huelgas”, afirmó Yofra a Infobae, donde lanzó la convocatoria, y agregó que se trata de una respuesta al avance de un proyecto que, según él, atenta contra derechos laborales.

Paro de aceiteros contra la reforma laboral de Javier Milei La huelga de aceiteros se ubica en el marco de un creciente plan de lucha gremial en rechazo a la reforma laboral, que ya logró media sanción en el Senado y ahora se encamina a ser tratada en la Cámara de Diputados. Sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y otros gremios afines ya vienen reclamando a la CGT que convoque a un paro general con movilización al Congreso, argumentando que sin una huelga nacional será difícil frenar o modificar aspectos clave del proyecto oficial.

La convocatoria de los aceiteros también busca presionar a la CGT, que se reúne este lunes para analizar la posibilidad de un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral. Sectores internos de la central obrera sostienen que “están dadas las condiciones” para la medida de fuerza total, mientras que la conducción dialoguista mantiene discusiones internas sobre la conveniencia y el momento de una huelga masiva.

aceiteros Aceiteros confirmaron la medida de fuerza para este jueves. El paro aceitero se suma a otras medidas de protesta sindical que se vienen dando en los últimos días, como marchas y acciones sectoriales, en un clima social cada vez más tenso alrededor de las reformas impulsadas por el Gobierno.

En ese contexto, la iniciativa oficialista —calificada por varios sindicatos como regresiva y lesiva para los derechos adquiridos— continúa su tramitación en el Congreso, mientras las organizaciones gremiales buscan ampliar el impacto de sus medidas de fuerza para influir en el debate legislativo. Se reúne la CGT hoy y define si habrá paro nacional La cúpula directiva de la CGT se reunirá este lunes para tratar la posibilidad de llamar a un paro general para la próxima semana, en claro desacuerdo con la posible sanción de la Reforma Laboral, que comenzará a debatirse en Diputados, luego de la media sanción en el Senado. Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron llevar a cabo un encuentro de manera virtual desde las 11. Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, había señalado hace unos días que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras. Es posible que la central obrera convoque a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19. Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.