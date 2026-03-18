Las reservas del BCRA sufrieron su sexta caída consecutiva y tocaron un mínimo en más de dos meses + Seguir en









Los activos internacionales volvieron a caer y las arcas ya acumulan pérdidas de u$s1.664 millones en lo que va de la semana.

Las reservas brutas retrocedieron este miércoles.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a retroceder y tocaron un mínimo en más de dos meses. Este miércoles, la autoridad monetaria completó 51 ruedas consecutivas de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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El BCRA se hizo con 58 millones de dólares en el MLC, pero las reservas brutas cayeron en u$s226 millones hasta los u$s44.495, el nivel más bajo desde el 9 de enero. En la semana, las arcas del Central ya acumulan pérdidas de u$s1.664 millones.

Asimismo, las reservas netas continúan a la baja y superan los u$s2.000 millones negativos, según estimaciones del mercado. A principios de semana, los activos internacionales cayeron con fuerza luego de que el BCRA afrontara pagos a unos distintos organismos por cerca de u$s450 millones y sufriera una caída en las cotizaciones por un monto en torno a los u$s100 millones.

El dólar amplió la distancia con el techo de la banda a máximos de más de ocho meses El dólar oficial cayó en el segmento mayorista este miércoles y estiró la distancia el techo de la banda, al marcar un nuevo máximo en más de ocho meses y medio. La divisa estadounidense continúa afectada por el contexto internacional y el precio de un barril de petróleo que está superando los u$s100 a raíz de la guerra en Medio Oriente.

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos El tipo de cambio mayorista bajó $2 hasta los $1394. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,3% del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.635,5, y amplió la brecha con el techo de la banda cambiaria a máximos desde el 1 de julio de 2025. En el segmento de contado se operaron más de u$s389,6 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro mostraron bajas de hasta el 0,1% y algunas subas en los contratos de mediados de años. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.406,5 para fines de marzo. Las operaciones en la jornada totalizaron los u$s1.330 millones.