Daniel Artana afirmó que hay margen para una recuperación salarial, aunque siguen rezagados frente a la inflación + Seguir en









Artana señaló que los ingresos formales todavía se ubican por debajo de los niveles previos en términos reales. También analizó el desempeño de la actividad en el primer trimestre y el posible impacto del conflicto en Medio Oriente.

Daniel Artana advirtió que los salarios formales siguen deprimidos, aunque consideró que podrían empezar a recuperar parte del terreno perdido. Ámbito

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, analizó este sábado la evolución de los salarios frente a la inflación y sostuvo que existe “cierto espacio” para una recuperación del poder adquisitivo, aunque advirtió que los ingresos formales continúan rezagados en términos reales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones radiales, Artana señaló que los salarios registrados se encuentran deprimidos desde hace tiempo y estimó que todavía están alrededor de 25% por debajo cuando se los ajusta por inflación.

El último dato del INDEC mostró que el índice general de salarios subió 2,4% en febrero, por debajo del incremento del costo de vida de ese mes, que fue de 2,9%. De esa manera, los ingresos volvieron a perder contra la inflación.

Por sectores, el único segmento que logró superar al IPC fue el privado no registrado, con una suba mensual de 4,6%. En cambio, los salarios del sector público aumentaron 2,3% y los del privado registrado, 1,6%. Así, el indicador general acumuló cuatro meses consecutivos de caída del poder adquisitivo.

La mirada de Artana sobre la actividad y la inflación Artana también se refirió al desempeño económico del primer trimestre y consideró que el período “no anduvo bien en materia económica”. Según explicó, enero tuvo un mejor resultado por el aporte de la cosecha, pero febrero mostró un mal desempeño y marzo apenas registró un rebote del Producto Interno Bruto (PIB), todavía en niveles similares a los de fines del año pasado.

En materia inflacionaria, el economista calificó como “muy malo” el dato de marzo, cuando el IPC marcó una suba de 3,4%. Ese registro extendió la tendencia alcista que venía observándose desde mediados de 2025. De cara a abril, desde FIEL proyectan una desaceleración y estiman que la inflación podría comenzar con 2%, en lugar de ubicarse nuevamente en la zona del 3%. “Se rompería la tendencia al alza que tuvimos desde mediados del 2025”, explicó Artana. De todos modos, advirtió que el fin del esquema de contención de precios aplicado por YPF podría tener impacto sobre los combustibles, a partir del traslado del valor internacional del petróleo. Por último, Artana analizó las consecuencias del conflicto en Medio Oriente: “Tus cuentas externas van a mejorar. En el caso de otros países empeoran, y por ahí tienen que recurrir a usar las reservas de sus bancos centrales que hoy Argentina no tiene”, concluyó.

Temas Salarios

economía