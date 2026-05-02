Boca derrotó a Central Córdoba y se mantiene como líder de la Zona A + Seguir en









Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez sobre el cierre de la primera etapa, el equipo de Claudio Úbeda se impuso por 2-1 en Santiago del Estero.

Boca le gana 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y, por ahora, queda como líder de la Zona A del Torneo Apertura. Redes

Boca venció 2-1 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y terminó momentáneamente como líder de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda, que ya tenía asegurada la clasificación, jugó con una formación alternativa y logró un triunfo clave para cerrar la fase regular.

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El Xeneize salió a la cancha con mayoría de suplentes, ya que los habituales titulares fueron preservados para el partido del próximo martes ante Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, por la Copa Libertadores. Aun así, Boca dominó buena parte del primer tiempo y golpeó sobre el cierre con una ráfaga de goles.

A los 33 minutos, Boca sufrió la lesión de Juan Barinaga, quien debió ser reemplazado por Marcelo Weigandt. Sin embargo, el equipo visitante encontró la ventaja poco después: a los 43, Alan Velasco abrió el marcador con un remate que se desvió en un defensor y descolocó al arquero Alan Aguerre.

Un minuto más tarde, Milton Giménez amplió la diferencia tras un centro de Zeballos, en una jugada similar al gol que le habían anulado minutos antes. Así, Boca se fue al descanso 2-0 arriba y con el liderazgo parcial de la zona en sus manos.

En el inicio del complemento, Boca volvió a mostrarse peligroso y generó varias chances para ampliar el resultado. Sin embargo, Central Córdoba logró meterse en partido a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Michael Santos descontó tras un tiro libre y una asistencia de cabeza. La jugada fue revisada por el VAR, que finalmente convalidó el gol.

Sobre el final, Central Córdoba tuvo una chance clara para empatar, pero Leandro Brey respondió con una atajada clave para sostener la ventaja. Boca también pudo liquidarlo a los 41 minutos, cuando Aranda asistió a Merentiel, pero el uruguayo definió al cuerpo del arquero. Con este resultado, Boca cerró la fase regular como líder de la Zona A y se aseguró una mejor posición de cara a los cruces del Torneo Apertura, mientras enfoca su agenda inmediata en la Copa Libertadores. Puede ser superado por Estudiantes de La Plata y alcanzado por Vélez, quienes juegan ante Platense y Newell's, respectivamente. Las formaciones de Central Córdoba y Boca Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Tiago Cravero; Diego Barrera, Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.